Дегустация на уиски ще се проведе в Пловдив. Ето какво съобщават по този повод организаторите:



Здравейте, приятели. Заповядайте да се насладим заедно на ексклузивна дегустация на новите предложения от The Macallan и уникален Food Pairing с шоколад.



Заедно ще опитаме:



- The Macallan A Night On Earth



- The Macallan 15 YO Triple Cask



- The Macallan Classic Cut 2021



- The Macallan Harmony Collection



29 октомври 2021г., петък, 20:00 часа. The Whisky Library, Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals, Пловдив, ул. "Лев Толстой" 6. Вход: 70 лв.



Резервации: 032 600 778 /от 17.00 до 23.00 часа/. Местата са ограничени, резервации се приемат до запълването им. Очакваме Ви!



Събитието ще се проведе, спазвайки всички препоръки и предписания на Министерството на здравеопазването!