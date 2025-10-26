ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Дават име на най-новия парк в Пловдив, разположен на 34 дка
Автор: Данислава Вълкова 07:51Коментари (0)1183
©
виж галерията
Иван Михайлов така да се казва най-новият парк в район “Южен". Предложението е на групата общински съветници от “Браво, Пловдив", информира Plovdiv24.bg. То е качена на сайта на община Пловдив, където един месец трябва да стои за евентуални предложения от страна на гражданите.

Паркът се намира в кв. “Коматево", местност “Герена" на 34 дка, а според бащиците това ще е едно признание към делото на великия българин. 

До 10 ноември граждани и заинтересовани лица могат да дават мнения за  промени по темата.

Иван Михайлов (1896 – 1990) или още по-известен като Ванче Михайлове символ на борбата на българите в Македония през XX век. Роден в село Ново село, Щипско, той посвещава целия си живот на каузата за свободата и самосъзнанието на македонските българи. Деец на българското националноосвободително движение в Македония, дългогодишен лидер на Вътрешната македонска революционна организация, писател, последната голяма фигура в историята на македонското освободително движение.

Учи в Солунската българска мъжка гимназия "Св. св. Кирил и Методий“, където част от учителите са членове на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. След разделянето на Македония през 1913 година и анексията на егейския ѝ дял от Гърция, на пиринския от България и на вардарския от Сърбия, Иван Михайлов завършва образованието си в сръбска гимназия в Скопие. 

През Първата световна война (1915 – 1918 г.) Ив. Михайлов е български чиновник в Щипската община, като през 1918 г. за кратко постъпва в българската войска. След Солунското примирие напуска армията и се записва за студент по право в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски“. Именно тогава е поканен от Тодор Александров за негов личен секретар в задграничното представителство на ВМОРО в София. 

Активната му легална дейност свършва с убийството на водача на ВМРО Тодор Александров на 31 август 1924, негов приятел и учител. След убийството, Иван Михайлов е избран за член на ЦК на ВМРО и се заема с наказването на убийците.  За Михайлов първостепенна и основна цел за ВМРО, на онзи етап от борбата, е неутрализирането на съветското (болшевишко) влияние проникващо в македонското освободително движение чрез Вътрешна македонска революционна организация (обединена). В цяла Македония на практика се подновява войната срещу югославската (по същество сръбската) и гръцката власт. 

В края на 1942 година цар Борис III обсъжда възможността да покани лично Иван Михайлов да се върне в България, но той остава враждебно настроен към него, наричайки го "цар Разединител“. Според някои източници при срещата си с Хитлер през август 1943 година, фюрерът е изразил мнение, че трябва да се създаде "Велика автономна Македония от Лесковац до Елбасан и Воден, която ще има определени автономни права в Българското царство, нещо като Чешкия протекторат в Третия райх“. Цар Борис ІІІ изразява съгласие с това и подчертава, че "Ванче Михайлов ще стане мъдър държавник“.

Непосредствено преди деветосептемврийския преврат през 1944 г., Иван Михайлов по предложение на Адолф Хитлер пристига през София в Скопие. Разбирайки, че съдбата на Македония отново е предрешена, той отказва да провъзгласи създаването на про-германска Независима република Македония. Целта му е да се избегнат безсмислените жертви, виждайки, че Германия и България губят войната. По-късно от Хърватска през Унгария, Германия и Испания той се установява за постоянно в Рим, Италия, със съгласието на италианските власти.

В изгнание Михайлов издава много брошури и статии, както и няколко книги. Автор е на пет тома "Спомени“ и редица статии и брошури като "Македония – Швейцария на Балканите“, "Сталин и македонският въпрос“, както и на други материали, в които описва македонската борба за свобода. Междувременно отвъд желязната завеса в социалистическа България управниците ѝ в 1945 г. започват процес на насилствено денационализиране и македонизация на българското население в Пиринска Македония. Единствено разривът между Сталин и Тито през 1948 г. забавя съществено този процес. След 1963 г. Тодор Живков окончателно пресича тази политика и впоследствие българските тайни служби осъществяват по негово указание контакти с Михайлов, насочени към укрепване на българската кауза в Македония.

Иван Михайлов умира в Рим на 5 септември 1990 г. – една година преди прогласяване независимостта на Северна Македония (8 септември 1991). В последните си интервюта, дадени за БНТ и македонската преса, той потвърждава българския характер на ВМРО и българщината си.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зим...
07:40 / 26.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
07:00 / 26.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
06:00 / 26.10.2025
Вижте къде се появи днес кметът на Пловдив
21:45 / 25.10.2025
Снимка от Пловдив разпали дискусия
20:32 / 25.10.2025
Арест след обаждане от пловдивчанка на 112
18:35 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
09:49 / 24.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Санирането на сградите
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: