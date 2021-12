Даряват устройства за мониторинг на глюкозата на педиатричното отделение в УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив

© Педиатричните отделения в три големи болници в страната, в които се лекуват деца с диабет, ще получат 200 устройства за непрекъснат мониторинг на глюкозата. Проектът "Dexcom One – започни нов живот“ се реализира от асоциация "Докосни дъгата“ и американската компания Dexcom.



Стартовите пакети за непрекъснат мониторинг на глюкозата Dexcom One ще бъдат предоставени на деца и младежи, които са новодиагностицирани с диабет тип 1. Иновативните устройства, чрез които ще може да се наблюдават стойностите на глюкозата, ще бъдат разпределени в 3 големи лечебни заведения в страната: СБАЛ по детски болести "проф. Д-р Иван Митев“ София (Отделение по диабет с ръководител доц. Савова); УМБАЛ "Свети Георги“ Пловдив (Отделение по детска ендокринология, д-р Цветанова) и УМБАЛ "Света Марина" Варна (Отделение по диабет с ръководител проф.Йотова).



Обучени доброволци от асоциация "Докосни дъгата“ ще съдействат на родителите и техните деца при поставянето и използването на системата Dexcom One. С помощта на устройствата, деца и младежи, които са на инсулинова терапия, ще получат възможност да проследяват стойностите на глюкозата си непрекъснато. Системата включва малък сензор, който се поставя под кожата с помощта на апликатор, и предавател, който изпраща получените данни с Bluetooth връзка към съвместим мобилен телефон.



Чрез устройството родители и деца ще могат да проследяват показанията на глюкозата и да научават бързо как се променят, като проследяват приложението на телефона си. Ако стойностите на глюкозата се повишат или понижат, системата алармира и изпраща известия.Така благодарение на иновативната технология родителите могат да наблюдават състоянието на децата наистина в реално време и в случай на нужда да предприемат действия за предотвратяване на опасните хипергликемии или хипогликемии. Устройствата спестяват и многото болезнени убожданията в пръста, които се правят при традиционното измерване чрез глюкомер.



Според здравните експерти подобни системи за непрекъснат мониторинг на глюкозата предизвикват революция в грижите за диабета, тъй като позволяват на пациентите лесно да следят нивата на глюкозата си и да управляват по-добре състоянието си. За родителите на деца с диабет устройството Dexcom One може да промени живота им: то ги освобождава от необходимостта да правят убождания на пръстите на децата на всеки няколко часа, за да проверяват нивото на кръвната им захар.



Преди появата на тези системи за мониториниг на глюкоза родителите трябваше да бъдат особено бдителни през нощта, да се будят на всеки два-три часа, за да се уверят, че децата им не са получили хипогликемия по време на сън, която може да доведе до изпадане в животозастрашаващи състояния. Сега подобни високотехнологични системи за мониторинг на глюкозата могат да спестят много тревоги на родителите, свързани с грижата за диабета, тъй като с тяхна помощ те ще могат да контролират състоянието на децата си по-добре. Системата Decom ONE е одобрена за използване за деца на възраст от 2 години нагоре.