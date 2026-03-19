Започна така чаканото миене на улиците в район "Западен", съобщиха от районната администрация.Според графика машинно миене с дюзи е започнало на 16 март и ще продължи до 20 март.Започва от Коматевския транспортен възел (КТВ), бул. "Копривщица" – от КТВ до бул. "Свобода", бул. "Пещерско шосе" – от бул. "Копривщица" до ул. "Елин Пелин", ул. "Елин Пелин" – от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Просвета", ул. "Борис Петров" – от ул. "Просвета" (юг) до ул. "Елена", ул. "Елена" – от ул. "Борис Петров" до ул. "Елин Пелин" и обратно, ул. "Солунска" – от ул. "Царевец" до ул. "Юндола", ул. "Владивосток" – от ул. "Ясна поляна" до бул. "Пещерско шосе", бул. "Свобода" – от бул. "Копривщица" до ул. "Царевец", бул. "Шести септември" – от бул. "Копривщица" до моста на Гребния канал, ул. "Кръстьо Раковски“ – от бул. "Свобода“ до ул. "Генерал Никола Иванов“, ул. "Перущица" – от бул. "Свобода" до бул. "Пещерско шосе", ул. "Ясна поляна" – от бул. "Копривщица" до ул. "Владивосток", ул. "Равнища", ул. "Ранилист", ул. "Рая“, ул. "Явор" – от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Вечерница".На 16, 18 и 20 март (понеделник, сряда и петък) ще се мият ул. "Дарвин“, ул. "Чернишевски“, ул. "Тургенев“, ул. "Акация“, ул. "Гарибалди“, ул. "Знаме“, ул. "Митрополит Максим“, ул. "Ген. Никола Иванов“, ул. "Инж. Стефан Христов Гешов“, ул. "Кръстьо Раковски" – от ул. "Ген. Никола Иванов" до бул. "Пещерско шосе", ул. "Лерин“, ул. "София“, ул. "Димитър Страшимиров“, ул. "Йордан Гавазов“, ул. "Генерал Колев“, ул. "Копривките“, ул. "Силистра“, ул. "Иван Ст. Гешев“, ул. "Ружа“, ул. "Момина сълза“, ул. "Вечерница“, ул. "Бряст“, ул. "Росен“, ул. "Юндола“, ул. "Звезда“.На 17 и 19 март (вторник и четвъртък) - вътрешноквартални улици.На 17 март (вторник) - ул. "Вегетарианска“, ул. "Албена“, ул. "Татковина“, ул. "Западна“, ул. "Заря“, ул. "Мир“.На 20 март (петък): алеите в парк "Отдих и култура“.Припомняме, че граждани многократно отправяха запитвания в социалните мрежи на администрацията, защо улиците не се мият като цялостно зоната е осеяна с ремонти и всичко е в кал. От район "Западен" обясняваха, че машините за миене са се превърнали в снегорини, но явно това време отмина.