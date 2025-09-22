© Фейсбук Авария остави без вода стотици домакинства в южната част на Пловдив в последния от поредицата почивни дни, предава Plovdiv24.bg. Аварията е възникнала на улица "Братя Шкорпил" точно срещу паркинга на "Т Маркет", намиращ се на бул. "Александър Стамболийски“ 33.



От водопреносното дружество съобщават, че причината е аварирал водопровод и че без водоподаване са районът на аварията, висока зона на комплекс "Оазис" и комплекс "Южен" и част от "ул. "Македония".



Според сайта на ВиК в града под тепетата проблемът трябва да бъде разрешен най-ксъно до 19.00 часа.



