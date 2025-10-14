Част от Пловдив без вода

© Plovdiv24.bg Районът около детска градина "Велимира" в Пловдив днес ще бъде без вода, а родителите на децата са били предупредени да им осигурят такава за днешния ден, научи Plovdiv24.bg.



Интересното е, че в сайта на ВиК Пловдив няма такава информация. Там са упоменати три други адреса, където ще се извършват ремонти на аварирали водопроводи - булевард "България" 2, улица "Босилек" 4 и бул. "Никола Вапцаров" 38.



Проблеми с водоподаването през днешния ден ще има и в селата Перущица, Крумово, Първенец, Ръжево Конаре, Розовец и Дълбок извор.