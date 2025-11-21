ИЗПРАТИ НОВИНА
Бум на ТЕЛК решенията в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:20
©
През последните години броят на издадените ТЕЛК решения в България нараства с изключително бързи темпове. Според данните на Националната здравноинформационна система близо 800 хиляди българи разполагат с такива решения и получават различни обществени плащания. За около пет години издадените решения са се увеличили шест пъти.

Докато през 2021 г. броят им е бил 64 324, още през следващата година той достига 133 935. Тенденцията продължава и през 2023 г., когато са издадени 221 540 експертни решения, а през 2024 г. – 243 251. Нараства и броят на решенията с пожизнен срок: от 83 228 през 2023 г. до 92 164 през 2024 г.

Въпреки обширната статистика обаче липсва информация за това колко от общо над 800-те хиляди действащи решения са с над 90% увреждане и колко съдържат клауза "чужда помощ“, която дава право на услугата "Личен асистент“.

През годините се наблюдава и промяна в регионалния профил на издадените решения. Ако през 2021 г. най-много инвалидни решения са били издавани в Стара Загора, Плевен, Сливен, Русе и Силистра, то през 2022 г. начело вече са София, Плевен и Враца. От 2023 г. досега София и Пловдив заемат първите места по брой издадени ТЕЛК решения.

Що се отнася до заболяванията, които най-често водят до инвалидизация, най-разпространени са последиците от мозъчен инфаркт и застойна сърдечна недостатъчност. Следват захарният диабет, параноидната шизофрения, старият миокарден инфаркт, както и случаите, при които се налага ортопедичен имплант на става.

Статистиката по възраст показва, че най-много ТЕЛК решения се издават на мъже между 60 и 79 години, следвани от жени на възраст 40–59 години. В групата над 80 години повече от 10 хиляди жени имат ТЕЛК решение, докато мъжете са над 4 700.

Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна финансова подкрепа, чийто размер зависи от процента на увреждане. При степен от 50 до 70,99 процента се изплащат 7% от линията на бедност, при увреждане от 71 до 90 процента – 15%, а при над 90 процента – 25%.

Лицата с над 90 процента увреждане и право на чужда помощ получават 30% от линията на бедност, ако имат инвалидна пенсия поради заболяване или трудова злополука. За тези, които получават социална пенсия, сумата е 57% от линията на бедност.







Статистика: