Полицейски автопатрул задържа за едно денонощие 25-годишен шофьор, който снощи около 19:30 часа предизвика рискова ситуация и реална опасност от катастрофа на пловдивското кръстовище между бул. "Пещерско шосе“ и ул. "Орфей“. Младият мъж е спрян принудително от служителите на реда веднага след като извършил опасни маневри с лек автомобил "БМВ“.

За поредното арогантно поведение на пътя и предприетите бързи действия от страна на правоохранителните органи информира Plovdiv24.bg. Благодарение на незабавната намеса на униформените инцидентът се размина без пострадали граждани.

По време на осъществяване на редовен контрол в трафика, екип на Второ районно управление забелязал немското возило да преминава през зоната на кръстовището с форсиране на двигателя, рязко ускоряване на скоростта и умишлено завъртане на гумите. Водачът предприел тези действия въпреки намиращите се в непосредствена близост други моторни превозни средства и пресичащи пешеходци. Служителите на реда реагирали на секундата, настигнали превозното средство и го спрели принудително на пътя.

При последвалата проверка станало ясно, че зад волана на автомобила е 25-годишен жител на град Пловдив, който е добре известен на органите на реда – криминално проявен и вече осъждан. На място са извършени тестове за проверка на водача, като пробите му за употреба на алкохол и за наркотични вещества са отчели отрицателни резултати.

Спрямо младия мъж е започнато бързо производство за извършена хулиганска проява на пътя, което представлява престъпление по чл. 325, ал. 3 от Наказателния кодекс. Нарушителят е задържан в ареста за срок до 24 часа. Всички събрани по случая материали и документи предстои да бъдат внесени официално в Районна прокуратура – Пловдив за последващи законови действия.