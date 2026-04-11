Пловдивските огнеборци посрещнаха един необикновен гост, за когото сирените и червените автомобили не са просто професия, а съдба. Екипи от Регионалната дирекция имаха зареждаща среща с 39-годишния Ричард Уайтинг от Обединеното кралство – човек, който превръща дългогодишната си страст към пожарното дело във вдъхновяваща лична история, съобщават за Plovdiv24.bg от пресцентъра на РДПБЗН- Пловдив. Ричард, който е в България за първи път, не пропусна възможността да се запознае отблизо с техниката и хората, които бдят над спокойствието на Пловдив, доказвайки, че любовта към тази професия не познава граници.

От 3-годишна възраст Ричард мечтае да стане пожарникар. Макар че поради далтонизъм не успява да осъществи този своя мечта, той намира друг начин да се докосне до професията, която носи в сърцето и душата си – чрез фотография. Вече 23 години Ричард обикаля света и заснема пожарна техника в различни държави, сред които Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Малта и Португалия.

Тази година за първи път посещава България, за да се срещне с родителите на своята приятелка, но прави всичко възможно да отдели време, за да разгледа и заснеме някои от пловдивските пожарни служби и техника.