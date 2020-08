Близо милион лева за УХТ от "Европейски научни мрежи“

© Университетът по хранителни технологии е бенефициент по новата национална програма "Европейски научни мрежи“. Това съобщи координаторът на проектното предложение на УХТ проф. д.н. Георги Костов, функционален декан по образователни програми и мобилност. Той ще получи финансиране за проекта "Strengthening the research excellence and innovation capacity of the University of Food Technologies - Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties“ (TaimFoods) в размер на близо милион лева.



Проектът е съвместна разработка с 3 от най-реномираните партньори от Европейския съюз – Университет "Клод Бернар“ Лион 1 Франция, Университетът на Сарагоса Испания и Lyon Ingenierie Projets. Това е най-високо оцененото предложение, включено в националната програма "Европейски научни мрежи“. Фокусиран е върху изучаването на механизмите на биологичната активност при създаването на храни с програмируеми свойства. Целта му е да утвърди УХТ – Пловдив като научен и образователен център в областта на хранителните технологии чрез увеличаване на научния потенциал и потенциала за трансфер на технологии. В сътрудничество с международните партньори заложената "twinning" стратегия е насочена към повишаването на научния капацитет и възможностите за трансфер на технологии в следните три основни направления: проучване на механизма на биологична активност на биомолекули и микроорганизми при разработването на храни с програмируеми свойства, проучване на методи за обработка за увеличаване на срока на годност и безопасността на храни с програмируеми свойства и създаване на методи за анализ за разпределението на биомолекулите в хранителните матрици.



По националната програма бенефициенти са 13 български висши училища и научни институции. Тя е с бюджет от 12 622 000 лева, като УХТ ще получи финансиране от около 960 000 лева. Срокът за изпълнение на проекта и съответно на националната програма е 2 години, посочи проф. Костов.