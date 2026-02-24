© виж галерията За максимална присъда от 20 години затвор на 24-годишния водач Джуней Дюлгеров настояват близките на убитото семейство на Околовръстното шосе на Пловдив.



Разпоредителното заседание започна в 9,30 часа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път на Пловдив едно семейство беше погубено в тежка катастрофа. Тодор, Мария и Теодора загубиха живота си, а малката им дъщеря остана без родители и без сестричката си.



