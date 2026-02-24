ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат максимална присъда
Разпоредителното заседание започна в 9,30 часа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Припомняме, че на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път на Пловдив едно семейство беше погубено в тежка катастрофа. Тодор, Мария и Теодора загубиха живота си, а малката им дъщеря остана без родители и без сестричката си.
