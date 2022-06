Благотворителен концерт за щастлив и пълноценен живот на децата със синдром на Даун

© На 16 юни от 18:30 часа Областната администрация на Пловдив ще превърне фоайето си в концертна зала. Заповядайте на вълшебен благотворителен концерт с участието на изключителния оперен певец Ивайло Михайлов и магичния Проф. д-р Людмил Петков.



Събраните средства ще подкрепят клуб "Всеки може“ към фондацията "Up with Down", чиято цел е да развие специалното кътче за срещи, занимания, танци, творчество, обучение и забавление за семействата с деца със синдром на Даун. Входът за събитието е 20 лева. Всеки, който се присъедини, ще стане част от каузата и ще помогнем заедно на клуб "Всеки може“ да продължи да раздава усмивки и щастие.



Ивайло Михайлов е български оперен певец – тенор. През 2002 г. печели стипендия от Министерството на културата на България за Академията "Борис Христов“ в Рим и в Академията за оперно бароково изкуство в Озимо (Италия). През 2002 г. придобива магистърска степен по вокална педагогика от НБУ. Следва магистърска степен по "Арт мениджмънт“ и "Музикално-сценична режисура“ от АМТИИ – Пловдив. Дебютът му като режисьор е операта "Бастиен и Бастиена“ от В. А. Моцарт. През 2014 г. дебютира последователно в Софийската национална опера и балет и Букурещката национална опера и балет. Следват Дон Хозе в Coliseo do Porto през май 2014 г. и главната роля на Вакула в приказната опера "Черевички“ на Чайковски в операта в гр. Каляри. Пее на сцените в Палма де Майорка, Антверпен, Гент, Форе Насионал в Брюксел и много други. Най-силните му роли са на Васко да Гама, Ернани, Дон Хозе, Радяло, Финтът, Пинкертон, Алфред Жермон, Радамес, Фауст, Каварадоси, Вакула и повече от 30 други.



В периода 2013 - 2014 т. Ивайло Михайлов е наставник и съдия в първото издание на Pop star to opera star – Виетнам и вокален педагог в X-factor. Постоянен гост-солист на оперите в Гданск и Сполето. Ивайло Михайлов е ученик на именития български тенор Калуди Калудов.



Проф. д-р Людмил Петков (АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – гр. Пловдив) е класически пианист, музикален критик, автор на музика и кросоувър артист и импровизатор. Завършва СМУ - град Пловдив (в класа на Юлия Гиргинова) с диплом за високи художествени постижения и Българската държавна консерватория – гр. София като студент от класа на проф. Джулия и Константин Ганеви. Специализира курс по интерпретационно майсторство при световноизвестния пианист проф. Рудолф Керер (Ваймар, Германия). Съвместно с австрийския цигулар-виртуоз Марио Хосен има издадени два CD: "Виенски каприз" (в Австрия) и "Паганиниана" (в България). През 2007 г. проф. д-р Людмил Петков в рамките на един ден изпълнява интегрално за първи път в света 36 сонати за пиано и цигулка (с петима цигулари) от В. А. Моцарт. Пианистът концертира в Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Тайван. През 2022 г. проф. д-р Петков е награден с най-високото отличие на СБМТД "Златна лира".



Обещаваме, че ще има още приятни изненади! Очакваме ви!