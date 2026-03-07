Сподели close
Емблематично лице от редиците на пловдивските социалисти няма да се кандидатира за депутат на парламентарните избори на 19 април, научи Plovdiv24.bg. Става дума за Иван Петков

Припомняме, че на 10 февруари се проведе Градска конференция на БСП. На нея бе подредена листата на кандидат-депутатите за предстоящите извънредни избори. С най-много гласове за водач на листата бе именно Петков.

Ето какво казва самият той по повод последното си решение:

Скъпи приятели,

Първо искам да благодаря на пловдивските социалисти, които винаги са ме подкрепяли и заедно сме водили много битки - както вътрешни, така и в обществен план.

Искам да благодаря на всички, които през последните години са ме подкрепяли и които, въпреки нашите политически и геополитически различия, са ми гласували доверие.

Особено изказвам искрена благодарност на всички, които през последната една година ме окуражаваха във всяко едно мое действие в 51-ото Народно Събрание. През тази година се запознах с много нови хора, които се свързваха с мен след като виждаха таблото за гласуване в Парламента и ме поздравяваха за отстояването на моите позиции.

Разбира се, моите убеждения ми дават повод да предприемам действия след дадени решения. И точно заради тези мои убеждения през изминалата година получих описаната по-горе подкрепа.

И в тази връзка искам да ви споделя, че след решението на Националния съвет смятам, че е редно да направя крачка назад. И няма да участвам в изборите за народни представители за 52-ия Парламент.

Пожелавам успех на листата на "БСП – Обединена Левица“ в 16 МИР. Разбира се, както при всички избори преди това, макар сега да не съм сред кандидатите, ще помагам и ще бъда на разположение, за да може да бъде постигнат добър резултат в предстоящите избори.