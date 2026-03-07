ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесмен от Пловдив: Благодаря на всички, които през тези трудни за нас и семействата ни дни помагаха
© Фейсбук
Пловдивският бизнесмен изрично уточни, че това е договорено след дълги разговори и без никаква подкрепа от правителството.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво съобщи Чочев в личния си профил във Фейсбук:
Приятели,
тези, които ме познават, знаят, че не съм активен във Facebook. Но с този последен пост искам да Благодаря на всички тези, които ми изпращат стотици благодарствени съобщения. Не само от хора, на които успяхме да осигурим полет обратно, но и такива, които нямат общо, но са съпричастни.
Благодаря и на всички, които през тези трудни за нас и семействата ни дни помагаха и продължават да помагат да се организира тази акция за връщане обратно.
Дори днес на адреса ми е постъпил букет с цветя - с благодарност от непознат човек! Всичко това ме доубеждава, че да правиш добро е кауза и тя трябва да заразява!
А на тези, от които има хейт… дори нямам енергия да обърна внимание - моята е насочена към смисленото. За съжаление, такива хора искат да обричат бъдещето на една нация, но няма да им се получи.
Дано се заразят с добро и пробват да помогнат поне на един човек или една кауза - безвъзмездно!
Относно правителството, искам да внеса яснота, че никой не ни е длъжен, но и те знаят кой човек организира и върши тяхната работа и е странно, че дори нямам нито едно телефонно обаждане към мен - поне да попитат как се движим и дали сме здрави!
Поздрави и скоро ще се видим на родна земя!
Още по темата
/
Туристическа агенция: На спасителните полети бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Собственик на бензиностанция: Горивата поскъпнаха с 14 евроцента за 4 дни, това е 300 лева на тон
06.03
Още от категорията
/
Галерията "Димитър Георгиев" чества 5 години от своето откриване с премиера на клавирен концерт и изложба
03.03
Новооткритият в Пловдив център за женско здраве "Кибела" се включи във форума "Академия за бременни"
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Затвориха "Рогошко шосе"
17:19
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.