Изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив Пловдив Георги Чочев и още 110 българи, които от няколко дни са на Малдивите, ще бъдат върнати в страната утре с чартърен полет на авиокомпания GullivAir.Пловдивският бизнесмен изрично уточни, че това е договорено след дълги разговори и без никаква подкрепа от правителството.публикува без редакторска намеса какво съобщи Чочев в личния си профил във Фейсбук:Приятели,тези, които ме познават, знаят, че не съм активен във Facebook. Но с този последен пост искам да Благодаря на всички тези, които ми изпращат стотици благодарствени съобщения. Не само от хора, на които успяхме да осигурим полет обратно, но и такива, които нямат общо, но са съпричастни.Благодаря и на всички, които през тези трудни за нас и семействата ни дни помагаха и продължават да помагат да се организира тази акция за връщане обратно.Дори днес на адреса ми е постъпил букет с цветя - с благодарност от непознат човек! Всичко това ме доубеждава, че да правиш добро е кауза и тя трябва да заразява!А на тези, от които има хейт… дори нямам енергия да обърна внимание - моята е насочена към смисленото. За съжаление, такива хора искат да обричат бъдещето на една нация, но няма да им се получи.Дано се заразят с добро и пробват да помогнат поне на един човек или една кауза - безвъзмездно!Относно правителството, искам да внеса яснота, че никой не ни е длъжен, но и те знаят кой човек организира и върши тяхната работа и е странно, че дори нямам нито едно телефонно обаждане към мен - поне да попитат как се движим и дали сме здрави!Поздрави и скоро ще се видим на родна земя!