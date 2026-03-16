Поскъпването на горивата след началото на военните действия в Близкия изток поставя международните превозвачи в България под сериозен натиск. Представители на бранша предупреждават, че ако конфликтът се задълбочи, част от транспортните компании могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост.През последните седмици увеличението на цените на горивата вече оказва осезаемо влияние върху транспортния сектор. От началото на месеца фирмите отчитат спад на курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с над 35%. Част от превозвачите дори отказват нови поръчки заради несигурността около цените на горивата и продължаващото напрежение в Близкия изток.Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев, който 9 години е бил шеф на ДАИ-Пловдив, заяви, че именно транспортният сектор понася първия и най-силен удар от поскъпването."Транспортният бранш на първо място поема удара от тези цени, които виждаме всички, защото ние сме на пътя и зареждаме ежедневно. Това се отразява изключително тежко на транспортния бранш. Особено на международните превозвачи това е голям удар, тъй като цените в Европа са значително по-високи отколкото в България“, обясни Арабаджиев пред БНТ.По думите му ръстът на цените на горивата в Европа вече надхвърля 35%, което сериозно затруднява работата на превозвачите. Допълнителен проблем е и начинът на разплащане в сектора."Цената на транспортната услуга се получава най-рано след 30 дни и колегите започват да изчерпват своите оборотни средства“, допълни той.Несигурната пазарна среда вече кара част от компаниите да отказват нови курсове, тъй като не могат да прогнозират бъдещите си разходи за гориво.От бранша предупреждават, че при продължително високи цени най-сериозно ще бъдат засегнати малките транспортни фирми."Предполагам, че доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това сигурно ще доведе до фалити. Лошото е, че това ще се отрази и на крайния потребител, защото горивото представлява между 30 и 35% от цената на транспортната услуга“, посочи Арабаджиев.Според превозвачите поскъпването на транспорта ще се пренесе и върху цените на стоките, които се доставят по шосе.Очакванията на бранша са още до края на месеца цените на стоките от първа необходимост да се увеличат с между 3% и 7%, което ще засегне всички участници по веригата - от производители и търговци до крайния потребител.