Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и приятелски зависимости

© Фейсбук Бившият областен управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев критикува местната власт и конкретно - кмета на Пловдив Костадин Димитров. Предстои да разберем дали това е заявка за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, тъй като до местния вот има близо две години. В профила си във фейсбук Зюмбилев публикува интересна снимка и написа:



"Пловдив не е лична собственост. Пловдив е отговорност. Като бивш областен управител на Пловдив не мога да мълча, когато виждам как древният ни град беше доведен до състояние на хаос, недоверие и управленска разруха.



Управлението на Димитров, заедно с тесния му семеен кръг от село Ягодово, се превърна в символ на всичко, което не трябва да бъде местната власт:



– липса на визия



– капсулиране на управлението



– семейни и приятелски зависимости



– некачествени ремонти и съмнителни решения



– пълно пренебрежение към гласа на пловдивчани



Пловдив не се управлява с мисъл за бъдещето, а на парче – без стратегия, без уважение към историята и без отговорност към хората. Вместо устойчиво развитие получихме PR, вместо диалог – арогантност, вместо професионализъм – удобни назначения.



Град с хилядолетна история беше третиран като ресурс за лични и политически интереси. Когато властта се затвори в тесен кръг, губят гражданите. Когато няма отчетност, губи градът.



Пловдив заслужава повече.



Заслужава честно управление, прозрачност и реална грижа за всеки квартал.



Заслужава власт, която слуша хората, а не се страхува от тях.



Време е за край на този модел.



Време е за скъсване със зависимостите.



Време е Пловдив да бъде върнат на пловдивчани.



Историята ни задължава. Бъдещето ни чака."