|Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и приятелски зависимости
"Пловдив не е лична собственост. Пловдив е отговорност. Като бивш областен управител на Пловдив не мога да мълча, когато виждам как древният ни град беше доведен до състояние на хаос, недоверие и управленска разруха.
Управлението на Димитров, заедно с тесния му семеен кръг от село Ягодово, се превърна в символ на всичко, което не трябва да бъде местната власт:
– липса на визия
– капсулиране на управлението
– семейни и приятелски зависимости
– некачествени ремонти и съмнителни решения
– пълно пренебрежение към гласа на пловдивчани
Пловдив не се управлява с мисъл за бъдещето, а на парче – без стратегия, без уважение към историята и без отговорност към хората. Вместо устойчиво развитие получихме PR, вместо диалог – арогантност, вместо професионализъм – удобни назначения.
Град с хилядолетна история беше третиран като ресурс за лични и политически интереси. Когато властта се затвори в тесен кръг, губят гражданите. Когато няма отчетност, губи градът.
Пловдив заслужава повече.
Заслужава честно управление, прозрачност и реална грижа за всеки квартал.
Заслужава власт, която слуша хората, а не се страхува от тях.
Време е за край на този модел.
Време е за скъсване със зависимостите.
Време е Пловдив да бъде върнат на пловдивчани.
Историята ни задължава. Бъдещето ни чака."
