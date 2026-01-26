ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и приятелски зависимости
Автор: Георги Кирилов 12:05
© Фейсбук
Бившият областен управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев критикува местната власт и конкретно - кмета на Пловдив Костадин Димитров. Предстои да разберем дали това е заявка за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, тъй като до местния вот има близо две години. В профила си във фейсбук Зюмбилев публикува интересна снимка и написа: 

"Пловдив не е лична собственост. Пловдив е отговорност. Като бивш областен управител на Пловдив не мога да мълча, когато виждам как древният ни град беше доведен до състояние на хаос, недоверие и управленска разруха.

Управлението на Димитров, заедно с тесния му семеен кръг от село Ягодово, се превърна в символ на всичко, което не трябва да бъде местната власт:

– липса на визия

– капсулиране на управлението

– семейни и приятелски зависимости

– некачествени ремонти и съмнителни решения

– пълно пренебрежение към гласа на пловдивчани

Пловдив не се управлява с мисъл за бъдещето, а на парче – без стратегия, без уважение към историята и без отговорност към хората. Вместо устойчиво развитие получихме PR, вместо диалог – арогантност, вместо професионализъм – удобни назначения.

Град с хилядолетна история беше третиран като ресурс за лични и политически интереси. Когато властта се затвори в тесен кръг, губят гражданите. Когато няма отчетност, губи градът.

Пловдив заслужава повече.

Заслужава честно управление, прозрачност и реална грижа за всеки квартал.

Заслужава власт, която слуша хората, а не се страхува от тях.

Време е за край на този модел.

Време е за скъсване със зависимостите.

Време е Пловдив да бъде върнат на пловдивчани.

Историята ни задължава. Бъдещето ни чака."







Голям пожар обхвана 5 постройки в Пловдив, пострада мъж
09:47 / 26.01.2026
Обичан "татко" стана пловдивчанин
10:05 / 26.01.2026
В Пловдив решават за грипна епидемия
08:50 / 26.01.2026
Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
08:43 / 26.01.2026
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026

Статистика: