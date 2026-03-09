ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни прегледи за автоимунни неврологични заболявания в Пловдив
©
Множествената склероза е хронично възпалително заболяване на централната нервна система, което засяга предимно млади хора и хора в активна възраст – между 15 и 50 години. Най-често се проявява около 25-годишна възраст при жените и около 30 години при мъжете. Заболяването се характеризира с образуване на демиелинизационни плаки в бялото вещество на главния и гръбначния мозък и разрастване на глиозна тъкан. То е автоимунно, като точната причина все още не е напълно изяснена.
Предполага се участие на вирусни фактори, фактори на околната среда и генетична предиспозиция. Симптомите са разнообразни и могат да включват нарушения в равновесието, двойно виждане, скованост, проблеми с пикочната система и други. Най-честата форма протича с периоди на обостряне, последвани от частично или пълно възстановяване. Съществува и прогресивна форма, която се характеризира с постепенно влошаване на неврологичните функции.
Миастения гравис е рядко, но тежко автоимунно заболяване, водещо до прогресивна мускулна слабост. По-често се среща при жени под 40-годишна възраст и при мъже над 60 години, но може да се развие във всяка възраст. Състоянието се влошава при физическо натоварване и се подобрява след почивка. Началните симптоми често засягат очните мускули и водят до падане на клепачите (птоза) и двойно виждане. С напредване на заболяването могат да се появят слабост в мускулите на ръцете и краката, на лицето и врата, както и затруднения при говор, преглъщане и дъвчене.
Диагностицирането и на двете заболявания изисква преглед от специалист невролог и провеждане на високоспециализирани изследвания. Пациенти с характерни симптоми могат да се възползват от безплатните прегледи, които ще се провеждат в Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, 5 етаж, Източно крило. Предварителното записване е задължително на телефон 0886 676 210 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.
Още от категорията
/
Първо в Plovdiv24.bg: Кметът на Пловдив: Безплатното пътуване за учениците може да влезе в сила преди края на учебната година
16:20
Васка Тонова, НБ "Иван Вазов": Показваме периодични издания от архива ни, които разказват историята на Пловдив
07.03
Затвориха "Рогошко шосе"
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.