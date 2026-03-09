Безплатни неврологични прегледи ще се проведат в Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив в периода 11 -18 март 2026 г. Инициативата е част от все по- популярната кампания "Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна и специализирана медицинска помощ, както и към ранното откриване на заболявания. Фокусът на мартенската кампания е върху две сериозни заболявания – множествена склероза и миастения гравис.Множествената склероза е хронично възпалително заболяване на централната нервна система, което засяга предимно млади хора и хора в активна възраст – между 15 и 50 години. Най-често се проявява около 25-годишна възраст при жените и около 30 години при мъжете. Заболяването се характеризира с образуване на демиелинизационни плаки в бялото вещество на главния и гръбначния мозък и разрастване на глиозна тъкан. То е автоимунно, като точната причина все още не е напълно изяснена.Предполага се участие на вирусни фактори, фактори на околната среда и генетична предиспозиция. Симптомите са разнообразни и могат да включват нарушения в равновесието, двойно виждане, скованост, проблеми с пикочната система и други. Най-честата форма протича с периоди на обостряне, последвани от частично или пълно възстановяване. Съществува и прогресивна форма, която се характеризира с постепенно влошаване на неврологичните функции.Миастения гравис е рядко, но тежко автоимунно заболяване, водещо до прогресивна мускулна слабост. По-често се среща при жени под 40-годишна възраст и при мъже над 60 години, но може да се развие във всяка възраст. Състоянието се влошава при физическо натоварване и се подобрява след почивка. Началните симптоми често засягат очните мускули и водят до падане на клепачите (птоза) и двойно виждане. С напредване на заболяването могат да се появят слабост в мускулите на ръцете и краката, на лицето и врата, както и затруднения при говор, преглъщане и дъвчене.Диагностицирането и на двете заболявания изисква преглед от специалист невролог и провеждане на високоспециализирани изследвания. Пациенти с характерни симптоми могат да се възползват от безплатните прегледи, които ще се провеждат в Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, 5 етаж, Източно крило. Предварителното записване е задължително на телефон 0886 676 210 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.