Безплатни изследвания на пълна кръвна картина (ПКК) ще се проведат за първи път в рамките на инициативата "Здраве за всички“ на УМБАЛ "Свети Георги“, насочена към профилактика, ранна диагностика и повишаване на здравната информираност на населението. Кампанията ще се проведе в Клиничната лаборатория на лечебното заведение в периода от 23–27 март и ще бъде с акцент върху ранното откриване и оценка на анемия.Пълната кръвна картина е едно от най-информативните и достъпни клинично-лабораторни изследвания Тя може да бъде показател за различни заболявания, включително анемия, възпалителни процеси, инфекции и някои хематологични заболявания.Анемията е често срещано състояние, което може да протича с неспецифични симптоми като умора, отпадналост, бледост, задух и сърцебиене. Ранната диагностика чрез рутинни клинично-лабораторни показатели е от съществено значение за своевременното установяване на причината и предприемане на адекватни лечебни мерки.Сред най-честите причини за анемия са дефицитът на желязо, недостигът на витамини – фолиева киселина и витамин B12, както и хронични заболявания.Кампанията е насочена към всички граждани, с повишено внимание към рискови групи, включително жени в репродуктивна възраст, бременни, деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.Всички желаещи могат да се консултират безплатно с лекар-специалист по клинична лаборатория за тълкуване на получените резултати, а при необходимост ще бъдат насочени към допълнителни изследвания и съответните клинични специалисти.Изследванията ще се извършват в Клинична лаборатория в База I на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А от 7:30 до 10:30 часа. Изследването се провежда на гладно, 8–12-часова хранителна пауза. Необходимо е предварително записване в делнични дни на телефон: 032/602297; 032/602-459