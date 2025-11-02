ИЗПРАТИ НОВИНА
Белградският ансамбъл "Свети Сава" гостува в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:51
На 8 ноември от 17:30 часа зала "Олимпиада“ в Пловдив ще се превърне в център на балканския фолклор. За да зарадват любителите на фолклорното изкуство на една сцена ще се качат артистите от културно дружество "Свети Сава“ и домакините от Народно читалище "Проф. Кирил Дженев - 2018“. Концертът, посветен на автентичния балкански фолклор е с вход свободен.

Белградското дружество "Свети Сава“ и неговият ръководител Слободан Миркович – световно признат хореограф, гостуват на Пловдив по покана на пловдивското читалище, което се е заело със задачата освен да съхранява българския фолклор и да показва връзките и общото минало на балканските народи.

По време на посещението си в Пловдив, Миркович ще проведе и специален мастърклас за професионалисти и любители в областта на фолклорното танцово изкуство. Участниците ще имат възможност да почерпят от над 50-годишния опит на един от най-известните хореографи на Балканите – истинска жива енциклопедия на сръбския и южноевропейския танцов фолклор. Билети за мастъркласа могат да се закупят на maskart.bg, Eventim и Grabo.

"За нас е огромна чест да посрещнем една истинска легенда, чиято работа е вдъхновила поколения танцьори. Вярваме, че мастъркласът ще бъде безценен урок за всички участници. А възможността да представим на пловдивската публика КУД "Свети Сава“ заедно с нашия състав, е кулминацията на нашата мисия да съхраняваме балканския фолклор“, споделят от читалище "Проф. Кирил Дженев – 2018“.

Слободан Миркович е уважаван и признат по целия свят хореограф. Бил е член на журита на престижни фолклорни фестивали, включително Bulgaria Top 10, Neos Marmaras Cup, Budapest Folk Contest, Belgrade Award, както и фестивали в Сараево, Неи Пори, Бохин, Истанбул и много други. Като изключително страстен и търпелив преподавател, той е обучил хиляди танцьори, разпространявайки своите умения и уникални стилове.







