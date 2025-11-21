ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащи протестираха в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 12:57
© Plovdiv24.bg
Бащи от Пловдив се събраха пред Съдебната палата, за да изкажат недоволството си от работата на съда при разпределението на родителските права, предаде репортер на Plovdiv24.bg

"Детето се дава на единия родител, а другият няма достъп до него. Това е вредно за децата, защото те трябва да контактуват с двамата родители. Раздялата не е причина те да не контактуват с детето си".

По думите им в над 90% от случаите майките получават родителските права.

"Бащите са по-ощетените, те получават 2 уикенда в месеца. Как може да възпитавате едно дете, да го водите на активности само за тези дни? Невъзможно е. 

Въпросът ми е към съдиите - биха ли се съгласили да виждат децата си 2 пъти в месеца? Те не биха се съгласили, защо тогава искате ние да се откажем от нашите деца?", попитаха мъжете. 

Един от тях сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че докато детето му навърши 5 години, той може да го вижда само 24 часа в месеца, и то без празничните дни.

Съдът решава единият да не прекарва време с детето. Бащите искат минимум 10 дни, които да прекарват с децата си и да изградят едно нормално общуване с тях. 

Организаторът Владимир Ненов допълни, че вече 4 години се бори да участва активно в живота на децата си. Според съдебното решение той има право да вижда децата си два пъти месечно по 47 часа.   

"Как съдът стига до заключение, че съм добър родител, а мога да ги виждам само толкова?"

Повече от протеста можете да видите във видеото.  








