|Бащи протестираха в Пловдив
"Детето се дава на единия родител, а другият няма достъп до него. Това е вредно за децата, защото те трябва да контактуват с двамата родители. Раздялата не е причина те да не контактуват с детето си".
По думите им в над 90% от случаите майките получават родителските права.
"Бащите са по-ощетените, те получават 2 уикенда в месеца. Как може да възпитавате едно дете, да го водите на активности само за тези дни? Невъзможно е.
Въпросът ми е към съдиите - биха ли се съгласили да виждат децата си 2 пъти в месеца? Те не биха се съгласили, защо тогава искате ние да се откажем от нашите деца?", попитаха мъжете.
Един от тях сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че докато детето му навърши 5 години, той може да го вижда само 24 часа в месеца, и то без празничните дни.
Съдът решава единият да не прекарва време с детето. Бащите искат минимум 10 дни, които да прекарват с децата си и да изградят едно нормално общуване с тях.
Организаторът Владимир Ненов допълни, че вече 4 години се бори да участва активно в живота на децата си. Според съдебното решение той има право да вижда децата си два пъти месечно по 47 часа.
"Как съдът стига до заключение, че съм добър родител, а мога да ги виждам само толкова?"
Повече от протеста можете да видите във видеото.
