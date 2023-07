© виж галерията Епископската базилика на Филипопол става част от поредицата "Съкровища" с Бетани Хюз по Viasat history! Реставраторът и директор на ОИ "Старинен Пловдив“ доц.д-р Елена Кантарева – Дечева и екипът на Епископската базилика определят вчерашния ден като изключително вълнуващ не само заради любопитството да участват в снимачен ден с чаровната британска историчка Бетани Хюс и екипа от BBC, но и заради факта, че Бетани Хюс има невероятната дарба с познания и чар да запали всеки по древните цивилизации.



Тя успява да предаде знанията си за древните по изключително увлекателен начин. Всички, които се гледали филмите на Бетани Хюз по National Geographic, BBC, Discovery Channel, PBS, The History Channel и Channel 4 са покорени от естественото ѝ поведение пред камерата, предразполагащо зрителят да се отпусне и да се вслуша в увлекателните ѝ разкази за отминали епохи.



Бетани Хюз е възпитаник на Оксфорд и професор в Кеймбридж. Родена на 14 май 1967 година в Лондон, тя печели стипендия, за да учи в престижното частното училище Notting Hill and Ealing High School, което е с богата история и в него се обучават само момичета. В него се влиза с интервю и с приемен изпит. Получава стипендия и за обучението си в колежа “Св. Хилда" в Университета Оксфорд. Днес тя се занимава с научна дейност към King’s College London и е преподавател в Кембридж към Института за продължаващо образование.



Определят Бетани Хюс като първата дама историк, която успява да пробие в мъжкия свят на представящите исторически тематики в документални филми. Дъщеря на английски актьор и сестра на журналист, черпейки вдъхновение от талантите на близките си, тя е добавила към това научната кариера, дипломата от Оксфорд и огромните си знания по история. Автор е на три книги и на многобройни радиопредавания, името ѝ е познато най-вече с прекрасните ѝ филми за National Geographic, BBC, Discovery Channel, PBS, The History Channel и Channel 4.



Британците са не само почитатели на филмите на Бетани Хюз, но и с интерес посещават лекциите ѝ. Чаровната историчка е отдадена на много образователни каузи, а самите ѝ филми и книги допринасят за достигане на историческата тематика до по-обикновените хора. Тя смята, че в историята се крият много истини, идеи, интересни модели. За нея историята не е свързана с мъртвите, а е наука за живота.



Със сигурност заснемането на Епископската базилика на Филипопол за поредицата "Съкровища" на Viasat history е изключително признание за значимостта на едно от най-големите богатства на Пловдив в културно-историческо отношение от най-висок клас. Сградата е уникална по своя мащаб, архитектурно решение и декорация и се нарежда сред най-представителните раннохристиянски обекти. На 20 януари 2018 г. тя бе включена и в Индикативната листа за културно и природно наследство на ЮНЕСКО.