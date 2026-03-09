Сподели close
Авторът на кражбата в църквата "Света Петка“ е разкрит от служители на Четвърто РУ в Пловдив. 42-годишният мъж има предишни криминалистични регистрации, а по случая е образувано досъдебно производство.

Според предварителните доказателства на 23 февруари т.г. той разбил кутия с дарения и задигнал парична сума. При залавянето му извършителят направил пълни самопризнания.

Разследващите изказват признателност към гражданите, които се отзоваха с информация по повод отправения в края на миналата седмица апел чрез медиите.