Авторът на кражбата в църквата "Света Петка“ е разкрит от служители на Четвърто РУ в Пловдив. 42-годишният мъж има предишни криминалистични регистрации, а по случая е образувано досъдебно производство.
Според предварителните доказателства на 23 февруари т.г. той разбил кутия с дарения и задигнал парична сума. При залавянето му извършителят направил пълни самопризнания.
Разследващите изказват признателност към гражданите, които се отзоваха с информация по повод отправения в края на миналата седмица апел чрез медиите.
