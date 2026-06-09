Една от най-успешни съвременни български авторки Рене Карабаш пристига в Пловдив за първото си голямо гостуване след грандиозния международен успех на романа "Остайница“. Поводът е премиерата на новата ѝ дългоочаквана стихосбирка "Някой ме вика по име“.

Домакин на културното събитие ще бъде емблематичното пространство "Конюшните“ в Стария град. Премиерата ще се състои на 21 юни (неделя) от 19:30 ч.

Първият български роман в Бразилия и признание от Дуа Липа

Името на Рене Карабаш (творчески псевдоним на Ирена Иванова) през последните години превзе световната литературна сцена. Нейният хит "Остайница“ постигна невиждани успехи: Номинация за "Международен Букър“ 2026 г. – най-престижното литературно отличие в света. Музикалната суперзвезда Дуа Липа включи романа в селекцията "21 книги, които всеки трябва да прочете през 2026“ на книжния си клуб Service95. Сред подбраните от певицата и екипа ѝ заглавия попада и българският роман.

Книгата вече е преведена на 15 езика, превръщайки се в първия български роман, издаден в Бразилия, и печелейки престижните награди на френския и американския PEN клуб.,информира Plovdiv24.bg.

Пловдивчани ще имат възможност да научат детайли от самата авторка и за предстоящата филмова адаптация на "Остайница“, която се очаква по кината до края на 2026 г. Лентата е мащабна международна копродукция между България, Албания, Италия, Румъния и Германия, а режисьор е Костадин Бонев.

Рене Карабаш е добре позната на публиката и като актриса във филма "Безбог“. Тя е и създател на успешната Академия за писатели "Заешка Дупка“.

Всички почитатели на стойностната литература и изкуството в Пловдив ще имат възможност да се срещнат лично с нея, да вземат автограф и да се докоснат до новата ѝ поезия под небето на Стария град.