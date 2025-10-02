ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна миризма
В момента именно там има аварирал лек автомобил, който е заседнал във водата. Същевременно миризмата в района е ужасна, а запознати твърдят, че това е така заради спукана тръба за обратни води.
Шофьорите трябва да минават оттам с повишено внимание. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие и да започнат да спират едва в края на утрешния ден.
Според прогнозата за времето през следващите часове на територията на Пловдив се очаква рязко влошаване на метеорологичната обстановка, както и усилване на вятъра.
С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове" ще дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.
От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.
При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив - 032/656 700 или 032/ 624 301 - ОП "Градини и паркове“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
Кошмар за млада жена в Пловдив
12:50 / 02.10.2025
Арт осветление на емблематично място на Пловдив
12:05 / 02.10.2025
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща п...
11:52 / 02.10.2025
Обявиха още качествени групи за Hills of Rock 2026
10:49 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS