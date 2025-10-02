© Plovdiv24.bg Усилващият се дъжд над Пловдив вече създава проблеми на шофьори и пешеходци, предава репортер на Plovdiv24.bg. Преди минути ви информирахме, че кръстовището между булевард "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в "Южен" буквално е под вода.



В момента именно там има аварирал лек автомобил, който е заседнал във водата. Същевременно миризмата в района е ужасна, а запознати твърдят, че това е така заради спукана тръба за обратни води.



Шофьорите трябва да минават оттам с повишено внимание. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие и да започнат да спират едва в края на утрешния ден.



Според прогнозата за времето през следващите часове на територията на Пловдив се очаква рязко влошаване на метеорологичната обстановка, както и усилване на вятъра.



С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове" ще дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.



От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.



При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив - 032/656 700 или 032/ 624 301 - ОП "Градини и паркове“.



