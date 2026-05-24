Пловдив има специално място в историята на българското Възраждане – именно тук, преди повече от век и половина, Найден Геров и неговите ученици запалват искрата на първото честване на светите братя Кирил и Методий. Днес, в деня на българската азбука, просвета и култура, този дух е по-жив от всякога. В своето тържествено обръщение по случай 24 май, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов призова за единство около вечните ценности на словото и знанието. Той изрази специална признателност към съвременните будители – учителите и дейците на науката и културата, които продължават да градят духовния облик на Пловдив и България. Ето и пълния текст на обръщението:

Скъпи пловдивчани,

С особена гордост и вълнение ви поздравявам по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – най-светлият български празник. Ден, в който не честваме оръжие и победи, а силата на словото, знанието и просветата – онези вечни устои, съхранили народа ни през вековете. А народ, който пази своя език, култура и духовност, е народ с бъдеще.

Делото на светите братя Кирил и Методий е не просто историческо наследство – то е духовният път, по който България оставя своята незаличима следа в историята на човешката цивилизация. От пламъка на тяхното дело се ражда писменост, която дава глас на народи, съхранява вяра, култура и идентичност и превръща България в свещен дом на словото и духовността.

Българската азбука е много повече от знаци. Тя е памет, принадлежност и съдба. Тя е мостът между миналото и бъдещето, между дедите ни и поколенията след нас. В най-мрачните времена именно словото е било нашият пристан, нашата опора и нашата надежда. И днес то продължава да ни напомня кои сме и каква отговорност носим пред историята.

Не е случаен фактът, че първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий през 1851 година се случва именно тук – в Пловдив. Възрожденският дух на Найден Геров и неговите ученици остава завинаги вписан в историческата памет на града ни. Техният смел глас в защита на българския език и култура се превръща в искра, която и до днес озарява пътя на поколения българи.

24 май е празник, който ни обединява независимо от възраст, професия или обществено положение. Това е денят, в който свеждаме глава пред учителите, пред книжовниците, пред творците и будителите – пред всички онези, които със слово и знание изграждат духовния облик на България.

Уважаеми учители,

Вие сте съвременните будители на нашето общество. С търпение, мъдрост и всеотдайност вие не просто преподавате уроци – вие изграждате характери, вдъхновявате мечти и възпитавате достойни граждани. Благодарение на вас българският дух продължава да живее и да се предава на следващите поколения.

Уважаеми дейци на културата и науката,

вашият талант и труд са живото продължение на делото на нашите възрожденци. Във време на изпитания именно вие сте пазителите на българската духовност, на паметта, традициите и националното самочувствие.

Честит 24 май!