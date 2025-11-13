ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Това са думи на кмета на Пловдив Костадин Димитров, изречени на 8 ноември 2023 година при встъпването му в длъжност.
Точно две години след тази дата Plovdiv24.bg Ви пита - как оценявате управлението на Димитров и екипа му по скалата на училищното ни образование - от 2 до 6?
Костадин Димитров е роден през 1975 г. Завършва математика в Пловдивския университет "Па
От 2011 до 2023 година три поредни мандата е кмет на район "Тракия“, като на местните избори на 27 октомври 2019 г. е избран за районен кмет на първи тур с над 60% от гласовете на избирателите.
Преди това е работил като заместник-кмет в район "Централен“. През ноември 2023 г. е избран за кмет на град Пловдив.
Коментари (1)
преди 50 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
