Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров

© Plovdiv24.bg "За мен е чест да бъда тук пред вас. Знам каква отговорност поемам с управлението на най-стария жив град в Европа и начело на Европейската столица на културата. Отговорност е, защото само ние, пловдивчани, знаем как да обичаме нашия град. Няма да пестя сили да разкрия пълния му потенциал".



Това са думи на кмета на Пловдив Костадин Димитров, изречени на 8 ноември 2023 година при встъпването му в длъжност.



Точно две години след тази дата Plovdiv24.bg Ви пита - как оценявате управлението на Димитров и екипа му по скалата на училищното ни образование - от 2 до 6?



Костадин Димитров е роден през 1975 г. Завършва математика в Пловдивския университет "Па АНКЕТА:

Как оценявате управлението на



Слаб 2

Среден 3

Добър 4

Много добър 5

Отличен 6



От 2011 до 2023 година три поредни мандата е кмет на район "Тракия“, като на местните избори на 27 октомври 2019 г. е избран за районен кмет на първи тур с над 60% от гласовете на избирателите.



Преди това е работил като заместник-кмет в район "Централен“. През ноември 2023 г. е избран за кмет на град Пловдив.