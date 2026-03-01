Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Районната администрация на "Тракия“ в Пловдив ще продължи и през 2026 г. ежеседмичните акции по установяване и премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това съобщи кметът на района Георги Гатев.

Дейностите се извършват съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците и включват идентифициране на автомобили, които трайно не се използват и заемат обществени паркоместа.

След извършване на проверка и поставяне на предупредителни стикери, при неизпълнение на предписанията в законоустановения срок, превозните средства се репатрират.

По данни на районната администрация през настоящата седмица са били премахнати седем автомобила от различни части на района. В акцията е участвал и заместник-кметът с ресор "Екология“ Антон Георгиев.

От администрацията посочват, че инициативата е част от по-широк пакет мерки за подобряване на организацията на паркирането, освобождаване на заети обществени пространства и повишаване на чистотата и достъпността в района. Акциите ще продължат по график и през следващите седмици.

 