Георги Гатев.
Дейностите се извършват съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците и включват идентифициране на автомобили, които трайно не се използват и заемат обществени паркоместа.
След извършване на проверка и поставяне на предупредителни стикери, при неизпълнение на предписанията в законоустановения срок, превозните средства се репатрират.
По данни на районната администрация през настоящата седмица са били премахнати седем автомобила от различни части на района. В акцията е участвал и заместник-кметът с ресор "Екология“ Антон Георгиев.
От администрацията посочват, че инициативата е част от по-широк пакет мерки за подобряване на организацията на паркирането, освобождаване на заети обществени пространства и повишаване на чистотата и достъпността в района. Акциите ще продължат по график и през следващите седмици.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.