Административният съд в Пловдив временно се мести в сградата на Военния съд и Военно-окръжната прокуратура на ул. "Д-р Г. М. Димитров" № 28. Причина за промяната е стартирането на строително-монтажните работи в сградата на съда на ул. "Иван Вазов" №20 от понеделник 13 юли, съобщиха за Plovdiv24.bg от ръководството на институцията.

Временното преместване няма да доведе до преустановяване на дейността на Административен съд - Пловдив. Входирането и администрирането на документи ще се извършват по установения ред на посочения временен адрес на съда.

В периода от 13.07.2026 г. до 30.09.2026 г. включително ще бъдат насрочвани и разглеждани само дела, за които със закон са предвидени кратки процесуални срокове за разглеждането и решаването им.