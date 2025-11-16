ЗАРЕЖДАНЕ...
|Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цените на апартаментите остават скъпи
Истината е, че новото строителство вече не е просто място за живеене. Това е "премиум продукт“. Купувачите плащат за удобства, които старият фонд не може да предложи: подземни паркинги, видеонаблюдение, контрол на достъпа, детски площадки, общи зелени пространства. Всеки нов комплекс е проектиран така, че да улеснява ежедневието на живущите и да предлага комфорт на високо ниво.
Енергийна ефективност също играе огромна роля. Сгради с качествена изолация, троен стъклопакет, модерни отоплителни и охладителни системи не само намаляват сметките за ток и газ, но и повишават стойността на имота. Купувачите вече гледат на апартамента като на дългосрочна инвестиция – нещо, което да им носи сигурност и комфорт години наред.
Не бива да забравяме и гаранциите. Законът изисква строителите да покриват конструкцията, инсталациите и довършителните работи. Това е огромно предимство спрямо старите жилища, където често се налага да се правят ремонти веднага след покупката.
Локацията също оказва влияние върху цените. Новите квартали и части от града с подобрена инфраструктура – нови улици, тротоари, осветление, близост до училища, детски градини и магазини – автоматично стават по-ценни. И когато към това добавим качеството на самото строителство, се получава естествено покачване на цените.
Разбира се, не всичко е розово и лесно. Строителите се сблъскват с повишени регулаторни изисквания и забавяния, които увеличават себестойността на проектите. Цените на материалите и труда също растат, а забавените доставки или административни пречки допълнително повишават разходите. Всичко това се прехвърля към купувача.
И въпреки на пръв поглед "наситения“ пазар, интересът към новите жилища остава висок. Много хора, включително инвеститори, виждат апартаментите в новите комплекси като сигурна инвестиция. Това поддържа цените стабилни и дори ги тласка нагоре.
Пазарът се сегментира – по-евтини жилища се намират в по-крайни райони или в по-малки комплекси, докато апартаментите с най-добро качество и локация продължават да поскъпват. В този смисъл покачването на цените не е парадокс, а отражение на новите реалности – хората вече не търсят просто квадратни метри, а комфорт, сигурност и инвестиция за бъдещето.
За пловдивчани това означава едно – ако искате ново жилище, внимателно обмислете не само цената, но и качеството, репутацията на инвеститора и локацията. Новото строителство предлага много, но не идва евтино.
