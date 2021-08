95 510 напълно ваксинирани в Пловдив и областта

© 95 510 жители на Пловдив и областта с напълно завършен ваксинационен цикъл. Това става ясно от Единния информационен портал за Covid-19, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Медиците са поставили общо 193 234 дози срещу коронавируса. Най-предпочитан е продуктът на Pfizer/BioNTech и от него са направени 206 игли. Ваксината на Moderna е инжектирана на 41, а на Janssen - на 29 граждани. Нито един човек не е пожелал да се имунизира с AstraZeneca .



Междувременно Financial Times съобщи, че фармацевтичните гиганти Pfizer Inc. и Moderna Inc. повишават цените на своите ваксини срещу Covid-19 в последните договори за доставка с Европейския съюз (ЕС). Увеличенито за препарата на Pfizer/BioNTech е около 25 на сто, а на Moderna - с около 10 на сто.



Така новата цена за доза на Pfizer/BioNTech става 19,50 евро спрямо 15,50 евро досега, пише вестникът, позовавайки се на части от договори, които журналистите му са виждали. Дозата на Moderna се увеличава от 19,00 до 25,50 евро.



Припомняме, че в края на декември 2020 г. агенция Reuters огласи вътрешен за ЕС доклад, изготвен от белгийския държавен секретар Ева де Блекер. Този документ предшестваше подписването на първите договори на ЕС с фармацевтичните компании. В него се посочваха следните цени за една доза: AstraZeneca - 1,78 евро, Pfizer/BioNTech - 12 евро, Moderna - 18 долара. Не известно към настоящия момент дали цената на AstraZeneca е коригирана.



Сегашната промяна в ценообразуването идва, докато ЕС се занимава с проблеми с доставките и недоверието към ваксинациите. Условията на сделките, сключени тази година и обхващащи до 2,1 милиарда дози до 2023 г., бяха предоговорени, след като данните от клиничните изпитвания от фаза 3 показаха, че ваксините на двете компании са по-ефективни от някои съперници, посочва Financial Times.