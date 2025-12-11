ИЗПРАТИ НОВИНА
8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
16:51
© Plovdiv24.bg
В Областна администрация – Пловдив днес беше внесена подписка с искане за премахване на мантинелите на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка от кръговото за Пазарджик до кръговото за Асеновград.

Подписката съдържа общо 8698 подписа и е адресирана до Областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев и директора на Областно пътно управление инж. Петър Попов.

Вносители са кметът на с. Марково Десислава Терзиева и председателите на Сдружение "Моето село“ Гергана Гавазова, на Сдружение "Коматевци за Коматево“  Звезделина Кирякова,  на Сдружение "Спаси Пловдив“ председател Асен Костов и на Сдружение "Пловдив на гражданите“ Атанас Костов. Според участници в подписката АПИ се опитва да избегне отговорност чрез поръчаното изследване, вместо да реши проблема.

Представители на граждански сдружения и местни власти предварително изложиха своите аргументи пред Областната комисия по безопасност на движението, настоявайки за незабавни мерки от страна на институциите.  Те настояват за незабавно демонтиране на мантинелите,  защото те създават висока опасност от пътнотранспортни произшествия и призоваха  институциите за бърза реакция. По думите им преградите стесняват платното, блокират възможността за маневри и достъпа на линейки, пожарни и полиция при инциденти. Според местните жители и организации пътят е плод на лошите инженерни решения, които го превръщат в "улей на смъртта“. Повод за подписката стана последната тежка катастрофа в края на ноември, когато шофьор на ТИР предизвика тежка катастрофа, в която загина семейство и 14-годишната им дъщеря, синът им оцеля по чудо.

"Всички ние искаме час по-скоро да бъде взето решение по въпроса за мантинелите, но това е в правомощията на собственика на пътя – АПИ. Експертите от Държавната агенция по пътна безопасност обясниха, че е необходимо АПИ да направи целенасочена инспекция на пътя и да излезе с решение какво е необходимо да се направи, за да се подобри безопасността и да се намалят предпоставките за травматизъм. Държавната агенция също е сигнализирана за случая и ще направи своя проверка и ще излезе с анализ.“ Това коментира заместник-председателят на Областната комисия Николай Чунчуков по време на заседанието.

Според експертите от Държавната агенция по пътна безопасност пътят е свръхнатоварен и няма как да бъде реално обезопасен без разширяване на трасето. Най-добрият начин е трасе да бъде удвоено и да се разделят потоците от коли.

Предстои утре подписката да бъде изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството под чието управление е АПИ.


Още по темата: общо новини по темата: 462
