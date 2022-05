8 спектакъла от 6 държави в афиша на 16-тото издание на "Черната кутия"

© 16-ти Международен фестивал за театър и съвременен танц "Черната Кутия" ще се проведе от 27 мaй до 11 юни, 2022 в Пловдив. Фестивалът включва 8 международни и български спектакли и събития в областта на театъра и съвременния танц от шест държави - Италия, Испания, България, Гърция, Австрия и Унгария.



Партньори на 16-то фестивално издание са Министерство на културата, Община Пловдив, Италиански културен институт, Посолство на Австрия, Унгарски културен институт , КЦМ 2000 АД, и Драматичен театър Пловдив.



Международен фестивал за театър и съвременен танц "Черната Кутия“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2022 година.



Международната селекция стартира на 27 май с най-новата продукция на италианска компания за съвременен танц Ocram Dance Movement - "Yes, I am". Те ще представят и танцовата миниатюра "Субстрат“, представяща пресечна точка между класическия балет и съвременния танц, създадена в партньорство с учениците от школата на танцовия педагог и хореограф Маша Иванова в Пловдив. Компания Ocram Dance Movement е създадена през 2013 от Marco Laudani. Ocram е свят от идеи, който цели чрез танц да разкаже за различни реалности и измерения. Това е хореографски експеримент, различен механизъм на разказване, характеризиращ се с безкрайно изследване.



На 29 май испанската компания " No bautizados“ ще покаже " Lo Invisible". Ярък театрално-танцов спектакъл, който изследва жизненоважните усещания в някои определящи моменти на човешкия живот. Tанцьорите интерпретират собствените си физически различия и житейски опит, за да покажат двойствеността на съществуването, обгръщайки неговите противоречия, успехи, желания и страхове.



Katia Humenyuk и Rolando Salame основават компания "No bautizados“ през 2018, за да изследват различните сценични езици на създаване на танцови пърформанси, като се фокусират върху темите на деня и създават възможност за дискусии важни за настоящия момент.



На 4-ти юни PUC - млад интердисциплинарен колектив от Виена, който обединява артисти от различни области за създаването на перформативни, образователни и обществени проект ще представят "In Touch“ . Експерименталният пърформанс, реинтерпретира материалността на физическия контакт, използвайки звук. Въз основа на разпознаваеми ежедневни шумове от докосване, "In Touch" изследва колективни сетивни преживявания и си играе с очакванията на публиката. Използвайки кожата си като средство за комуникация, изпълнителите от PUC изследват алтернативни светове на сетивата, които се разгръщат с музиката.



Също на 4-ти юни Zoi Efstathiou от Гърция ще представи дуета “We find each other in the plenum". Спектакълът се фокусира върху движението и неговото повторение. В първата част танцьорите се движат предимно в перфектен унисон. Малките разлики в посоките символизират необходимостта от автономност във всяка връзка. Танцьорите преминават към втората част, към новото начало, несигурно, подобно на периода, който преживяваме сега с пандемията. Несигурно бъдеще, в което сме призовани заедно да продължим напред и да направим крачка към непознато ново начало. От 2016 Zoi Efstathiou си колаборира с Anne Teresa De Keersmaeker като репертоарен танцьор в Белгия. Zoi е завършила Professional Dance School “Niki Kontaxaki – Nikoletta Bakali" в Атина и през 2014 стартира Youth Dance Company в Гърция, в която участват танцьори на възраст от 18 до 25 години.



На 11 юни ще бъде показано ефектното представление "Freestyle" на един от най-интересните артисти на унгарската театрално-танцова сцена – Rita Góbi. Родена в Нови Сад, Сърбия и завършила Унгарската танцова академия в Будапеща. През 2006 Rita Góbi основава компания Góbi Dance. Оттогава е създала съвременни танцови постановки, интерактивни представления за деца и е участвала в различни интердисциплинарни проекти. Работата на Rita Góbi може да се опише като смела, експериментална и прецизно хореографирана. Комбинацията от движения, музика, визуални ефекти и светлини създават футуристичната атмосфера на нейните изпълнения.



Игралното поле на " Freestyle" е оживено от физическото присъствие на две героини - Рури и Рита. Това състезание не е за скорост или за победа. В "Freestyle" участничките се борят със собствените си тела, а не една с друга.



Българското участие на фестивал " Черната Кутия“ започва на 30 май с впечатляващия мултимедиен моноспектакъл на Деян Донков - "Камбаната“ по романа на Недялко Славов. Спектакълът представя изповедта на един убиец, претърпял катарзис през Вярата. "Камбаната“ е продукция на "11" Ltd. и е част от програма Наследство на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Режисура, драматургия и изпълнение: Деян Донков, Сценография: Никола Тороманов – Фичо, Музика: Петя Диманова, Жива музика: оркестър Карандила, Хореография: Деян Георгиев, Фото и видео - Стефан Н. Щерев и 3D мапинг, видео картина и дизайн: Марио Стоянов.



Второто българско фестивално участие е на танцова компания Дюн с "Ритуали на душата“ на 4 юни. Танцова компания "ДЮН" е независима трупа за съвременен танц, създадена през 1986 г в Бургас. Трупата реализира авторски спектакли и развива повече от 20 години школа за съвременен танц в Бургас.



Те ще ни разкажат какво е тялото. Спектакълът се фокусира върху образите на дълбоко движение, в търсене на връзката между съзнание и тяло. Практика на срещата и сливането. Тяло и Душа в Едно.