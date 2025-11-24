60 часа след престъплението с три трупа прокуратурата и МВР решиха да говорят

© Google Днес от 15:00 часа ще се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив във връзка с разследване за извършено убийство и последвало самоубийство в с. Поповица, обл. Пловдив.



В брифинга ще участват Ангел Ангелов, зам.-окръжен прокурор на гр. Пловдив , и ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР – Пловдив.



Мястото на провеждане е в заседателната зала на прокуратурата в Пловдив, съобщиха от прокуратурата.