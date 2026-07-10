Окръжният съд в Пловдив призна за виновен 39-годишния Васил Ганев за въоръжен грабеж, извършен при условията на опасен рецидив в село Белозем. Магистратите му наложиха наказание от 5 години и 6 месеца лишаване от свобода, което той ще изтърпи при първоначален строг режим.

Според съда на 14 август 2025 г. Ганев е отнел сумата от 500 лева от владението на Мариана Арлашка, като е използвал заплашване с нож, за да вземе парите. Престъплението е квалифицирано като грабеж, извършен при условията на опасен рецидив.

По време на разследването Окръжната прокуратура в Пловдив установи, че нападението е извършено около 2:40 часа в игрална зала в село Белозем. По това време 54-годишната Мариана Арлашка, която работела като крупие, била извадила от една от игралните машини събраната сума от 500 лева.

Тогава в залата влязъл Васил Ганев, облечен в черни дрехи, с маска и ръкавици. Той заплашил жената с нож, взел парите и избягал от казиното.

След подадения сигнал полицията започнала разследване. След множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия извършителят бил установен и задържан на 3 септември 2025 г.

С постановената присъда съдът осъди Васил Ганев на 5 години и 6 месеца затвор при строг режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.