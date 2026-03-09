Колективните средства за защита /КСЗ/ са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития /ПРУ/, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти. КСЗ са и подземните инженерни съоръжения, проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация с двойно предназначение - основно - мирновременно, и допълнително - като КСЗ (гаражи, тунели, подлези и други).КСЗ са и противорадиационните укрития, изграждани в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради.Съгласно Закона за защита при бедствия КСЗ са имоти - публична държавна, публична общинска или частна собственост, и се поддържат и управляват от ведомствата, на които са предоставени, от кметовете на общини или от собствениците им.Редът за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, както и специфичните изисквания към тях се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството.С Постановление на Министерски съвет № 60 от 17.03.2009г. е приета "Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита“ (Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.).На територията на област Пловдив има разположени общо 34 КСЗ, които са публична държавна собственост и 2 броя, собственост на Български държавни железници. От тях 15 са скривалища и 21 противорадиационни укрития /ПРУ/. Всички те са разположени на територията на Пловдив.В почти всички избени помещения на жилищни блокове /панелни, ЕПК/, в къщи и вили, строени в периода 1970-1990г. има предвидени помещения за ПРУ. Предназначението им е да приютят за известно време живущите. Те имат метални врати и капаци на прозорците с гумени уплътнения, но липсва принудителна вентилация. Като цяло малка част от тях са запазени в добро състояние. След 1990г. отпада задължението на инвеститорите да предвиждат ПРУ във всяка сграда. В същото време съвременните дограми осигуряват много добра херметизация на помещенията.За защита на населението биха могли да се ползват също така всички избени помещения, подземни паркинги и гаражи, подлези и други, които осигуряват непосредствена защита при евентуални въздушни нападения. Тези съоръжения при нужда могат да се преустроят за защита на населението.КСЗ според техническото състояние се категоризират в четири категории. На територията на община Пловдив те са категоризирани както следва:- 15 бр. КСЗ от II-ра категория. /КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок с влагане на незначителни финансови средства/.- 15 бр. КСЗ от III-та категория. /КСЗ е в лошо техническо състояние и за привеждането му в готовност за използване по предназначение са необходими финансови средства и извършване на СМР/.- 6 бр. КСЗ от IV-та категория. /Обектът е неизползваем, като за възстановяването му са необходими значителни по обем СМР и финансови средства/.КСЗ се държат заключени. Съгласно чл.27, ал.1 от ,,Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита /Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г./“, при необходимост ,,Въвеждането на укриващите се в колективното средство за защита се извършва по указания на ръководителя или служителите на звеното за обслужване на защитното съоръжение.“Съгласно Закона за защита при бедствия КСЗ или части от тях могат да имат и друго предназначение, което да не възпрепятства ползването им за укриване на населението. КСЗ или части от тях могат да се отдават под наем само по предназначение, което не възпрепятства ползването им за укриване на населението.Техническото състояние на КСЗ е различно и зависи от много фактори, не на последно място и от финансовите възможности на собствениците. Част от КСЗ са поддържани и са в сравнително добро състояние, други се нуждаят от извършване на значителни ремонти на конструкцията, на монтираното електрическо оборудване, съоръженията и ВиК оборудването.Препоръки за това какво да се прави при пожар, катастрофа, земетресение, наводнение, усложнена зимна обстановка, промишлена авария, радиационна авария и при други бедствени ситуации, може да намерите в сайта на ГДПБЗН – МВР в раздел ,,Правила за безопасно поведение и сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението“.