33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:00
Международната изложба за лозарство и винарство Винария 2026 се очертава като едно от най-силните и мащабни издания в бранша. Интересът към форума тази година е изключително висок, а изложбените площи са заети на 100%. Това потвърждава водещата роля на Винария като стратегическа сцена за винената индустрия в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Международен панаир Пловдив под патронажа на Министерството на земеделието и храните от 17 до 21 февруари в панаирното градче.

Една от ключовите новости във Винария 2026 е разширената концепция на Града на виното. Тази година той обединява технологии и суровини за производство с готовите вина и спиртни напитки. Така посетителите ще могат да проследят целия път на виното – от гроздето и технологиите до крайния продукт, искрящ в чашата. Силно изложбено присъствие бележат водещи компании от стъкларската промишленост. Те ще представят съвременните тенденции и иновации в дизайна на бутилки и опаковки.

Изложението ще покаже богатото разнообразие и потенциала на съвременното лозарство и винарство. Наред с утвърдени имена, посетителите ще открият силно присъствие на бутикови винарни и стартиращи проекти. Експозицията обещава свежа визия, иновативен подход и нови вкусови интерпретации.

Със своето международно присъствие, пълна заетост на щандовете и нови концепции Винария 2026 затвърждава статута си на незабравимо преживяване за професионалисти, винени ценители и любители на качеството, вкуса и магията на виното. Най-качествените вина и спиртни напитки на изложението ще бъдат отличени с престижните статуетки "Златен ритон“ и медали от Международния конкурс за дегустации. 

Авторитетно жури от енолози ще оценява пробите в 10 категории, като дегустациите са предвидени за 9 февруари. Международен панаир Пловдив предоставя възможност на всеки изложител да участва с до три проби без такса. Заявки за участие ще се приемат до 5 февруари, а пробите – до 9 февруари, съобщават организаторите.


Статистика: