ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
Една от ключовите новости във Винария 2026 е разширената концепция на Града на виното. Тази година той обединява технологии и суровини за производство с готовите вина и спиртни напитки. Така посетителите ще могат да проследят целия път на виното – от гроздето и технологиите до крайния продукт, искрящ в чашата. Силно изложбено присъствие бележат водещи компании от стъкларската промишленост. Те ще представят съвременните тенденции и иновации в дизайна на бутилки и опаковки.
Изложението ще покаже богатото разнообразие и потенциала на съвременното лозарство и винарство. Наред с утвърдени имена, посетителите ще открият силно присъствие на бутикови винарни и стартиращи проекти. Експозицията обещава свежа визия, иновативен подход и нови вкусови интерпретации.
Със своето международно присъствие, пълна заетост на щандовете и нови концепции Винария 2026 затвърждава статута си на незабравимо преживяване за професионалисти, винени ценители и любители на качеството, вкуса и магията на виното. Най-качествените вина и спиртни напитки на изложението ще бъдат отличени с престижните статуетки "Златен ритон“ и медали от Международния конкурс за дегустации.
Авторитетно жури от енолози ще оценява пробите в 10 категории, като дегустациите са предвидени за 9 февруари. Международен панаир Пловдив предоставя възможност на всеки изложител да участва с до три проби без такса. Заявки за участие ще се приемат до 5 февруари, а пробите – до 9 февруари, съобщават организаторите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Търсят кръводарители от група А+ за бежанец от Украйна
16:00 / 27.01.2026
Пак умуват как да отпушат трафика в Пловдив
15:00 / 27.01.2026
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS