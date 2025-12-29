© Plovdiv24.bg Шествия в защита на българския лев се проведоха в някои градове у нас, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Тази вечер в Пловдив противници на еврото се организираха в социалните мрежи и минаха по главната улица на града под тепетата. Те скандираха "Да запазим лева" и "Не на еврото", а в шествието взеха участие 30-ина души.



Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната европейска валута.



