|30-ина души поискаха в Пловдив запазване на лева
Тази вечер в Пловдив противници на еврото се организираха в социалните мрежи и минаха по главната улица на града под тепетата. Те скандираха "Да запазим лева" и "Не на еврото", а в шествието взеха участие 30-ина души.
Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната европейска валута.
