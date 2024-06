© виж галерията Днес е една дата, при която малко по-старото поколение рокаджии си спомня с умилен. На 11 юни се навършват 25 години от концерта на Metallica в Пловдив. Един незабравим спомен за хиляди фенове.



Определян за мнозина като най-великия концерт, правен някога в България и като събитие, което се случва веднъж в живота.



Близо 50 000 души посетиха концерта на най-популярната банда в метъл музиката на стадион "Пловдив". Цените вървяха от 25 000 лева нагоре.



Ето го и песните, които Джеймс Хейтфийлд и компания изпълниха:



Breadfan



Master of Puppets



Of Wolf and Man



The Thing That Should Not Be



Fuel



The Memory Remains



Bleeding Me



Bass/Guitar Doodle



The Four Horsemen



For Whom the Bell Tolls



King Nothing



Wherever I May Roam



One



Fight Fire with Fire



ENCORE



Nothing Else Matters



Sad But True



Creeping Death



ENCORE #2



Die, Die My Darling



Enter Sandman



ENCORE #3



Battery