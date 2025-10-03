ЗАРЕЖДАНЕ...
|24 часа дъжд над Пловдив, ще спре евентуално довечера
Според прогнозите днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг.
В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи.
