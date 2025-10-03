ИЗПРАТИ НОВИНА
24 часа дъжд над Пловдив, ще спре евентуално довечера
Автор: Васил Динев 08:25Коментари (1)2961
Почти от около 24 часа дъждът над Пловдив не спира, предава Plovdiv24.bg. Нещо повече - през цялата изминала нощ валеше изключително интензивно, както е и в този момент малко след 8.00 часа. За Пловдив и областта за днес, 3 октомври, е в сила оранжев код - в равнинната част за обилни валежи от дъжд, в планинската - от сняг.

Според прогнозите днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг.

В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи.



На бул България 110 е така. Не знам дали е от запушени шахти защото скоро ги чистиха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

