Почти от около 24 часа дъждът над Пловдив не спира, предава Plovdiv24.bg. Нещо повече - през цялата изминала нощ валеше изключително интензивно, както е и в този момент малко след 8.00 часа. За Пловдив и областта за днес, 3 октомври, е в сила оранжев код - в равнинната част за обилни валежи от дъжд, в планинската - от сняг.



Според прогнозите днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг.



В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи.



