ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
Plovdiv24.bg припомня, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост.
Мариян и Ламбри живеели в съседни къщи в Куклен. Често си гостували и употребявали алкохол. Понякога се карали за дребни неща, както се случило и на 28 декември 2022 г. Тогава Мариян обвинил Ламбри, че е разбил вратата на къщата му и е взел от ракията му.
На следващия ден вечерта Мариян се прибрал в дома си и употребил алкохол. Решил да потърси обяснение от Ламбри заради ракията. Отишъл в къщата му, където между двамата възникнал скандал. Мариян започнал да му нанася силни удари с ръце по главата и тялото, завлякъл го извън къщата и продължил да го бие.
След това го изоставил в безпомощно състояние, прибрал се в дома си и продължили да употребява алкохол. По-късно роднина на Ламбри подал сигнал на тел. 112. Пристигналите на място лекари констатирали смъртта му.
Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимия Мариян Паскалев да заплати на пострадалия Д. Л. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева ведно със законните лихви, считано от 29.12.2022 г. до окончателното им изплащане.
Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025
30 прободни рани, убийство от гняв и дългогодишни конфликти остав...
11:10 / 30.09.2025
Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и дове...
09:44 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS