15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54
Пловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия по наказателното дело Мариян Паскалев наказание в размер на 15 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим, след като го призна за виновен в това, че на 29.12.2022 г. в град Куклен, област Пловдив, умишлено е умъртвил Ламбри Ламбрев.

Plovdiv24.bg припомня, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост.

Мариян и Ламбри живеели в съседни къщи в Куклен. Често си гостували и  употребявали алкохол. Понякога се карали за дребни неща, както се случило и на 28 декември 2022 г. Тогава Мариян обвинил Ламбри, че е разбил вратата на къщата му и е взел от ракията му.

На следващия ден вечерта Мариян се прибрал в дома си и употребил алкохол. Решил да потърси обяснение от Ламбри заради ракията. Отишъл в къщата му, където между двамата възникнал скандал. Мариян започнал да му нанася силни удари с ръце по главата и тялото, завлякъл го извън къщата и продължил да го бие. 

След това го изоставил в безпомощно състояние, прибрал се в дома си и продължили да употребява алкохол. По-късно роднина на Ламбри подал сигнал на тел. 112. Пристигналите на място лекари констатирали смъртта му.

Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимия Мариян Паскалев да заплати на пострадалия Д. Л. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева ведно със законните лихви, считано от 29.12.2022 г. до окончателното им изплащане.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.


