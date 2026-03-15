450 абсолвенти от общо 30 бакалавърски и магистърски програми на Филологическия факултет към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ получиха дипломите си на официална церемония. Отличниците на факултета са 107.

От името на ректорското ръководство приветствие към абсолвентите отправи заместник-ректорът с ресор "Акредитационна дейност“ проф. д-р Станимир Кабаиванов. Той подчерта значението на филологическото образование в съвременния свят и призова младите специалисти да бъдат горди с пътя, който са изминали. По думите му завършващите носят отговорността да пазят силата на словото в епоха, в която технологиите могат да генерират съдържание, но не и истински интелект. Петимата пълни отличници получиха дипломите си лично от проф. Кабаиванов.

Деканът на факултета проф. д.ф.н. Константин Куцаров отбеляза, че денят е повод за удовлетворение както за студентите, така и за техните преподаватели и близки. Той насърчи завършващите да бъдат трудолюбиви, смели и провокативни млади хора, които да съхраняват хуманитарното призвание на филологическото образование.

От името на завършващите отличничката Кристиана Кабакчиева благодари на преподавателите за подкрепата през годините и призова своите колеги да запазят любопитството си, защото знанието няма край, а само нови хоризонти.