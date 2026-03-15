450 абсолвенти от общо 30 бакалавърски и магистърски програми на Филологическия факултет към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ получиха дипломите си на официална церемония. Отличниците на факултета са 107.От името на ректорското ръководство приветствие към абсолвентите отправи заместник-ректорът с ресор "Акредитационна дейност“ проф. д-р Станимир Кабаиванов. Той подчерта значението на филологическото образование в съвременния свят и призова младите специалисти да бъдат горди с пътя, който са изминали. По думите му завършващите носят отговорността да пазят силата на словото в епоха, в която технологиите могат да генерират съдържание, но не и истински интелект. Петимата пълни отличници получиха дипломите си лично от проф. Кабаиванов.Деканът на факултета проф. д.ф.н. Константин Куцаров отбеляза, че денят е повод за удовлетворение както за студентите, така и за техните преподаватели и близки. Той насърчи завършващите да бъдат трудолюбиви, смели и провокативни млади хора, които да съхраняват хуманитарното призвание на филологическото образование.От името на завършващите отличничката Кристиана Кабакчиева благодари на преподавателите за подкрепата през годините и призова своите колеги да запазят любопитството си, защото знанието няма край, а само нови хоризонти.