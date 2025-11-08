ИЗПРАТИ НОВИНА
1,3 млн лева отгоре за Хуманитарната, пуснаха нова обществена поръчка заради непредвидени доставки
Автор: Данислава Вълкова 07:40
© Plovdiv24.bg
Нова обществена поръчка за Хуманитарната гимназия е пусната в сайта ЦАИС, видя Plovdiv24.bg. След като вече повече от 10 години се говори за ремонта на най-старото училище в Пловдив, а около 2500 деца са заложници на различни политически интриги и надцаквания, то реално майсторите стартираха работа в началото на лятото тази година.

Заместник-кметът по инвестиции Владимир Темелков няколко пъти в срещи с родители заявяваше, че строителството върви с нормални темпове, че никой няма полза от забавяне и че крайната дата за приключване на ремонтните дейности ще е първият учебен срок.  До момента ръководството на общината лицето на кмета Костадин Димитров, вицето му Темелков и кметът на район “Централен" Георги Стаменов правиха няколко инспекции поради недоволство и притеснения на родителите на училището, че строителството се бави.

Припомняме, че в сградата на Хуманитарната гимназия е ситуирано и ОУ “Княз Александър I", поради което децата на двете учебни заведения учат на смени, което е в разрез със законовите рамки в днешното съвремие.

Преди няколко седмици имаше непредвидени драми и покрай изгнилите греди, които трябваше в спешен порядък да бъдат подменени с нови от Австрия и ремонтът беше временно ударен на пауза. Все пак строителите наваксват с времето и пропуснатите ползи, тъй като не бяха наясно, че гредите ще трябваше наново да се подменят изцяло.

Според информацията по новата обществена поръчка е необходимо отпускане на допълнителни средства заради допълнителни строително-монтажни работи, възникнали при препроектирането на части ОВК ( отопление, вентилация и климатизация) и ЕЛ за обекта, чието пълно име е: "Основен ремонт, консервация и реставрация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ХГ " Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив".

Изборът на процедурата на договаряне е без предварително обявление и касае възникнали и непредвидени при изпълнението на основния договор доставки на материали и СМР, свързани с промени в техническия инвестиционен проект, се казва в документацията.

Според обяснението на комисията по ЗОП-а в хода на изпълнението на основния договор се е наложило препроектиране, включващо промяна в част "електро“ и добавянето на изцяло нова проектна част "ОВК“. Одобрен е технически инвестиционен проект, издадена е Заповед за допълване на строителното разрешение.

Сключването на договор с друг изпълнител обаче би довело до съществени технически затруднения при реализацията на обекта, както и такива в гаранционната отговорност на монтираните съоръжения. Затова от район “Централен", който всъщност провежда поръчката, считат за недопустимо друг изпълнител да реализира измененията в част "електро“, който да носи отговорност за инсталация, частично изпълнена от изпълнителя по настоящия договор. 

Новата проектна част "ОВК“ предвижда доставка на съоръжения и техния монтаж, който е свързан с извършването на СМР.  Включването на нов изпълнител би затруднило в изключителна степен гаранционната отговорност за обекта, тъй като няма да може да направи ясно разграничение кое СМР от кой изпълнител е извършено, а и е технически и технологично нецелесъобразно и неоправдано подобни дейности да се извършват от различни изпълнители. Изборът на друг доставчик създава затруднения и в контрола за съвместимост на влаганите материали в общия процес на работа. 

Сумата за новата поръчка е 1,3 млн. лева с ДДС, крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие бе 6 ноември, а възложител е лично кметът на район “Централен" Георги Стаменов. Срокът за изпълнение е 120 работни дни от датата на получаване на потвърждение за осигурено финансиране и Възлагателно писмо от страна на Възложителя.


06.11.2025 Зелена светлина за бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I"
04.11.2025 Наредиха гредите и дюшемето на първото ниво в Хуманитарната гимназия
04.11.2025 Предложение за намалено отстояние между бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I" и оградата на учебния корпус
17.10.2025 Пристигнаха първите 120 греди за Хуманитарната гимназия в Пловдив
09.10.2025 Недоволни родители и учители написаха писмо до кмета на Пловдив
08.10.2025 Локали предлагат наркотици на петокласници в Пловдив?
Старата схема в действие! Нека цоцането продължи! 1.3 млн. В нечий джоб преди коледа, как е? След коледа пак, как е? Спим!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Младежи помагат на гимназисти в избора на кариера в Пловдив
23:15 / 07.11.2025
Първите неща на Пловдив, които продължават да пишат история
21:21 / 07.11.2025
ДГ "Майчина грижа" и "Ангели на пътя" с конкурс за детска рисунка...
20:05 / 07.11.2025
Пловдивчанин преби с юмруци възрастните си родители
15:03 / 07.11.2025
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
14:00 / 07.11.2025
Изграждат 3 жп спирки между Централна гара и гара Филипово
14:40 / 07.11.2025

Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
Хороскоп за деня
Санкциите срещу Русия
Саботаж на рали "Пампорово"
