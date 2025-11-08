1,3 млн лева отгоре за Хуманитарната, пуснаха нова обществена поръчка заради непредвидени доставки

© Plovdiv24.bg Нова обществена поръчка за Хуманитарната гимназия е пусната в сайта ЦАИС, видя Plovdiv24.bg. След като вече повече от 10 години се говори за ремонта на най-старото училище в Пловдив, а около 2500 деца са заложници на различни политически интриги и надцаквания, то реално майсторите стартираха работа в началото на лятото тази година.



Заместник-кметът по инвестиции Владимир Темелков няколко пъти в срещи с родители заявяваше, че строителството върви с нормални темпове, че никой няма полза от забавяне и че крайната дата за приключване на ремонтните дейности ще е първият учебен срок. До момента ръководството на общината лицето на кмета Костадин Димитров, вицето му Темелков и кметът на район “Централен" Георги Стаменов правиха няколко инспекции поради недоволство и притеснения на родителите на училището, че строителството се бави.



Припомняме, че в сградата на Хуманитарната гимназия е ситуирано и ОУ “Княз Александър I", поради което децата на двете учебни заведения учат на смени, което е в разрез със законовите рамки в днешното съвремие.



Преди няколко седмици имаше непредвидени драми и покрай изгнилите греди, които трябваше в спешен порядък да бъдат подменени с нови от Австрия и ремонтът беше временно ударен на пауза. Все пак строителите наваксват с времето и пропуснатите ползи, тъй като не бяха наясно, че гредите ще трябваше наново да се подменят изцяло.



Според информацията по новата обществена поръчка е необходимо отпускане на допълнителни средства заради допълнителни строително-монтажни работи, възникнали при препроектирането на части ОВК ( отопление, вентилация и климатизация) и ЕЛ за обекта, чието пълно име е: "Основен ремонт, консервация и реставрация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ХГ " Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив".



Изборът на процедурата на договаряне е без предварително обявление и касае възникнали и непредвидени при изпълнението на основния договор доставки на материали и СМР, свързани с промени в техническия инвестиционен проект, се казва в документацията.



Според обяснението на комисията по ЗОП-а в хода на изпълнението на основния договор се е наложило препроектиране, включващо промяна в част "електро“ и добавянето на изцяло нова проектна част "ОВК“. Одобрен е технически инвестиционен проект, издадена е Заповед за допълване на строителното разрешение.



Сключването на договор с друг изпълнител обаче би довело до съществени технически затруднения при реализацията на обекта, както и такива в гаранционната отговорност на монтираните съоръжения. Затова от район “Централен", който всъщност провежда поръчката, считат за недопустимо друг изпълнител да реализира измененията в част "електро“, който да носи отговорност за инсталация, частично изпълнена от изпълнителя по настоящия договор.



Новата проектна част "ОВК“ предвижда доставка на съоръжения и техния монтаж, който е свързан с извършването на СМР. Включването на нов изпълнител би затруднило в изключителна степен гаранционната отговорност за обекта, тъй като няма да може да направи ясно разграничение кое СМР от кой изпълнител е извършено, а и е технически и технологично нецелесъобразно и неоправдано подобни дейности да се извършват от различни изпълнители. Изборът на друг доставчик създава затруднения и в контрола за съвместимост на влаганите материали в общия процес на работа.



Сумата за новата поръчка е 1,3 млн. лева с ДДС, крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие бе 6 ноември, а възложител е лично кметът на район “Централен" Георги Стаменов. Срокът за изпълнение е 120 работни дни от датата на получаване на потвърждение за осигурено финансиране и Възлагателно писмо от страна на Възложителя.