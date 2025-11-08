ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|1,3 млн лева отгоре за Хуманитарната, пуснаха нова обществена поръчка заради непредвидени доставки
Заместник-кметът по инвестиции Владимир Темелков няколко пъти в срещи с родители заявяваше, че строителството върви с нормални темпове, че никой няма полза от забавяне и че крайната дата за приключване на ремонтните дейности ще е първият учебен срок. До момента ръководството на общината лицето на кмета Костадин Димитров, вицето му Темелков и кметът на район “Централен" Георги Стаменов правиха няколко инспекции поради недоволство и притеснения на родителите на училището, че строителството се бави.
Припомняме, че в сградата на Хуманитарната гимназия е ситуирано и ОУ “Княз Александър I", поради което децата на двете учебни заведения учат на смени, което е в разрез със законовите рамки в днешното съвремие.
Преди няколко седмици имаше непредвидени драми и покрай изгнилите греди, които трябваше в спешен порядък да бъдат подменени с нови от Австрия и ремонтът беше временно ударен на пауза. Все пак строителите наваксват с времето и пропуснатите ползи, тъй като не бяха наясно, че гредите ще трябваше наново да се подменят изцяло.
Според информацията по новата обществена поръчка е необходимо отпускане на допълнителни средства заради допълнителни строително-монтажни работи, възникнали при препроектирането на части ОВК ( отопление, вентилация и климатизация) и ЕЛ за обекта, чието пълно име е: "Основен ремонт, консервация и реставрация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ХГ " Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив".
Изборът на процедурата на договаряне е без предварително обявление и касае възникнали и непредвидени при изпълнението на основния договор доставки на материали и СМР, свързани с промени в техническия инвестиционен проект, се казва в документацията.
Според обяснението на комисията по ЗОП-а в хода на изпълнението на основния договор се е наложило препроектиране, включващо промяна в част "електро“ и добавянето на изцяло нова проектна част "ОВК“. Одобрен е технически инвестиционен проект, издадена е Заповед за допълване на строителното разрешение.
Сключването на договор с друг изпълнител обаче би довело до съществени технически затруднения при реализацията на обекта, както и такива в гаранционната отговорност на монтираните съоръжения. Затова от район “Централен", който всъщност провежда поръчката, считат за недопустимо друг изпълнител да реализира измененията в част "електро“, който да носи отговорност за инсталация, частично изпълнена от изпълнителя по настоящия договор.
Новата проектна част "ОВК“ предвижда доставка на съоръжения и техния монтаж, който е свързан с извършването на СМР. Включването на нов изпълнител би затруднило в изключителна степен гаранционната отговорност за обекта, тъй като няма да може да направи ясно разграничение кое СМР от кой изпълнител е извършено, а и е технически и технологично нецелесъобразно и неоправдано подобни дейности да се извършват от различни изпълнители. Изборът на друг доставчик създава затруднения и в контрола за съвместимост на влаганите материали в общия процес на работа.
Сумата за новата поръчка е 1,3 млн. лева с ДДС, крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие бе 6 ноември, а възложител е лично кметът на район “Централен" Георги Стаменов. Срокът за изпълнение е 120 работни дни от датата на получаване на потвърждение за осигурено финансиране и Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 91
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Младежи помагат на гимназисти в избора на кариера в Пловдив
23:15 / 07.11.2025
Първите неща на Пловдив, които продължават да пишат история
21:21 / 07.11.2025
ДГ "Майчина грижа" и "Ангели на пътя" с конкурс за детска рисунка...
20:05 / 07.11.2025
Пловдивчанин преби с юмруци възрастните си родители
15:03 / 07.11.2025
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
14:00 / 07.11.2025
Изграждат 3 жп спирки между Централна гара и гара Филипово
14:40 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS