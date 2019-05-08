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|Îùå ãðóïè ñå âêëþ÷âàò êúì Hills Of Rock 2019
Ñïåöèàëíàòà íîâà òðåòà ñöåíà Music Jam äîáàâÿ îùå èìåíà! Ïðåäñòîè äà ñå íàñëàäèì íà ðàçáèâàùèòå èçïúëíåíèÿ íà øâåéöàðñêèòå áàíäè Dreamshade è Voice of Ruin, ãåðìàíöèòå Enemy Inside, ïðîãðåñèâ ìåòúë áàíäàòà îò Ìàëòà Decline The Fall, è îùå íÿêîëêî áúëãàðñêè ãðóïè, ñðåä êîèòî 40 Days Later.
Òàêà îáÿâåíèòå ãðóïè äî ìîìåíòà ñòàâàò îáùî 37! Hills Of Rock ñå ðåàëèçèðà çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà è å ÷àñò îò ïðîãðàìàòà íà "Ïëîâäèâ 2019 - Åâðîïåéñêà ñòîëèöà íà êóëòóðàòà“.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å òðèäíåâíèòå áèëåòè çà Hills Of Rock ñà íà öåíà 180 ëâ., à åäíîäíåâíèòå áèëåòè - 100 ëâ, êàòî öåíàòà èì ùå îñòàíå íåïðîìåíåíà è ïî âðåìå íà ôåñòèâàëíèòå äíè. Kúìïèíã áèëåòèòå ñà íà ñòîéíîñò 50 ëåâà íà ÷îâåê çà òðèòå ôåñòèâàëíè äíè (28,29 è 30.06).
Bonfire (Ãåðìàíèÿ)
Ãåðìàíñêàòà ãðóïà Bonfire å ñúçäàäåíà îò Hans Ziller ïðåç 1972 êàòî Cacumen, à ñåãàøíîòî ñè èìå ïîëó÷àâà ïðåç 1986. Bonfire å îïðåäåëÿíà êàòî åäíà îò íàé-óñïåøíèòå íåìñêè áàíäè. Íà ñöåíàòà íà HILLS OF ROCK ùå âèäèì ãðóïàòà â ñúñòàâ Alexx Stahl (âîêàëè), Hans Ziller (êèòàðà), Frank Pané (êèòàðà), Ronnie Parkes (áàñ) è André Hilgers (óäàðíè).
Dreamshade (Øâåéöàðèÿ)
Dreamshade ïîñòàâÿò íà÷àëîòî ñè ïðåç 2006 ãîäèíà â Ëóãàíî, Øâåéöàðèÿ. Áàíäàòà å èìàëà êîíöåðòè íà 4 êîíòèíåíòà – Åâðîïà, Ñåâåðíà Àìåðèêà, Àçèÿ è Àôðèêà. Ïðåç ÿíóàðè 2019 èçëåçå íîâèÿò ñèíãúë íà ãðóïàòà Question Everything, êîéòî ñúáðà äåñåòêè õèëÿäè ãëåäàíèÿ ñàìî çà íÿêîëêî ñåäìèöè.
Voice of Ruin (Øâåéöàðèÿ)
Øâåéöàðñêàòà ãðóïà Voice of Ruin èìà íàä 200 êîíöåðòà â ñâîÿòà êàðèåðà. Áàíäàòà å ñâèðèëà íà åäíà ñöåíà ñ èìåíà êàòî Sepultura, Cannibal Corpse, Children Of Bodom, Hatebreed, Obituary, Samael è The Black Dahlia Murder. Ïðåç 2019 ïðåäñòîè èçäàâàíåòî íà íîâèÿ èì àëáóì "Acheron".
Enemy Inside (Ãåðìàíèÿ)
Enemy Inside ñå ñôîðìèðàò ïðåç 2017 ã. â Àøàôåíáóðã, Ãåðìàíèÿ îò Nastassja Giulia (âîêàë) and Evan K (êèòàðà). Ñëåä ðàçíîîáðàçíè ìóçèêàëíè åêñïåðèìåíòè, îòêðèâàò ñâîåòî îòëè÷èòåëíî çâó÷åíå – íåùî ìåæäó “Dark Rock" è “Modern Metal". Òÿõíàòà ìóçèêà å êîìáèíàöèÿ îò çàðàçèòåëíè ìèñòè÷íè àêîðäè, ñèëíè æåíñêè âîêàëè è àãðåñèâíè àðàíæèðîâêè. Îñòàíàëàòà ÷àñò îò ãðóïàòà ñà Dave Hadarik (êèòàðà) Dominik Stotzem(áàñ) è Feli Keith (áàðàáàíè).
Decline The Fall (Ìàëòà)
Decline the Fall ñå ñôîðìèðàò ïðåç 2015 ã. è áúðçî óòâúðæäàâàò èìåòî ñè. Ïåòîðêàòà îò Ìàëòà - Fabio Negro, Kris Farrugia, Ehren 'Bunny' Fenech, John ‘Castiel’ Gatt è Matthew ‘BomBom’ Mercieca, îïðåäåëÿ ñåáå ñè êàòî ïðîãðåñèâ ìåòàë áàíäà. Ïðåç 2017 Decline the Fall èìàò âúçìîæíîñò äà ñâèðÿò çàåäíî ñúñ ñâåòîâíî èçâåñòíè ãðóïè êàòî Mayhem, Rotting Christ è Lacuna Coil.
Áèëåòèòå ìîãàò äà áúäàò çàêóïåíè â ìðåæàòà íà Èâåíòèì, êàêòî è îíëàéí íà www.eventim.bg.
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Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Áóñ ñå âðÿçà â ñòúëá â Ïëîâäèâ, èìà ðàíåíè!
15:21 / 08.05.2019
The Guardian: Ïëîâäèâ ïðèâëè÷à ìëàäèòå áúëãàðè
13:40 / 08.05.2019
Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ îòíîâî å ñúðöåòî íà âèíåíèÿ òóðèçúì
15:08 / 08.05.2019
Ìëàäà æåíà å â ïëîâäèâñêà áîëíèöà, àðåñòóâàõà ñúïðóãà é
12:57 / 08.05.2019
Íîâ ãîëÿì ïàðêèíã â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
12:52 / 08.05.2019
Íåâåðîÿòíàòà èñòîðèÿ íà åäíà ïëîâäèâ÷àíêà
12:40 / 08.05.2019
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ îôèöèàëíî ñå ñáîãóâà ñúñ çðèòåëèòå, êðàé íà âñè÷êî
23:01 / 06.05.2019
bTV Media Group îòâúðíà íà Ñëàâè, îáÿâèë êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî ñè
12:04 / 07.05.2019
Æåñòîêà ãðàäóøêà îïóñòîøè âñè÷êî êðàé Ïëîâäèâ!
17:26 / 06.05.2019
Äúùåðÿòà íà Ãàëà ñ òåæúê çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì
13:39 / 07.05.2019
Íàìåðèõà ñå ñâèäåòåëè, êîèòî äà îíåâèíÿò Ìåñòàí
10:37 / 06.05.2019
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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