Îùå ãðóïè ñå âêëþ÷âàò êúì Hills Of Rock 2019

© ќще групи се включват към третото поредно издание на Hills Of Rock, което ще се проведе на 28, 29 и 30 юни - √ребнен канал, ѕловдив! «а съжаление, американската банда Mushroomhead поради лични причини отложи участието си за 2020 година. Ќа т€хно м€сто във втори€ фестивален ден ще видим германската хеви метъл фури€ Bonfire!



—пециалната нова трета сцена Music Jam добав€ още имена! ѕредстои да се насладим на разбиващите изпълнени€ на швейцарските банди Dreamshade и Voice of Ruin, германците Enemy Inside, прогресив метъл бандата от ћалта Decline The Fall, и още н€колко български групи, сред които 40 Days Later.



“ака об€вените групи до момента стават общо 37! Hills Of Rock†се реализира за трета поредна година и е част от програмата на "ѕловдив 2019 - ≈вропейска столица на културатаУ.



ѕрипомн€ме, че тридневните билети за Hills Of Rock са на цена 180 лв., а еднодневните билети - 100 лв, като цената им ще остане непроменена и по време на фестивалните дни. Kъмпинг билетите са на стойност 50 лева на човек за трите фестивални дни (28,29 и 30.06).



Bonfire (√ермани€)



√ерманската група Bonfire е създадена от Hans Ziller през 1972 като Cacumen, а сегашното си име получава през 1986. Bonfire е определ€на като една от най-успешните немски банди. Ќа сцената на HILLS OF ROCK ще видим групата в състав Alexx Stahl (вокали), Hans Ziller (китара), Frank Pané (китара), Ronnie Parkes (бас) и André Hilgers (ударни).



Dreamshade (Ўвейцари€)



Dreamshade постав€т началото си през 2006 година в Ћугано, Ўвейцари€. Ѕандата е имала концерти на 4 континента Ц ≈вропа, —еверна јмерика, јзи€ и јфрика. ѕрез €нуари 2019 излезе нови€т сингъл на групата Question Everything, който събра десетки хил€ди гледани€ само за н€колко седмици.



Voice of Ruin (Ўвейцари€)



Ўвейцарската група Voice of Ruin има над 200 концерта в сво€та кариера. Ѕандата е свирила на една сцена с имена като Sepultura, Cannibal Corpse, Children Of Bodom, Hatebreed, Obituary, Samael и The Black Dahlia Murder. ѕрез 2019 предстои издаването на нови€ им албум "Acheron".



Enemy Inside (√ермани€)



Enemy Inside се сформират през 2017 г. в јшафенбург, √ермани€ от Nastassja Giulia (вокал) and Evan K (китара). —лед разнообразни музикални експерименти, откриват своето отличително звучене Ц нещо между УDark Rock" и УModern Metal". “€хната музика е комбинаци€ от заразителни мистични акорди, силни женски вокали и агресивни аранжировки. ќстаналата част от групата са Dave Hadarik (китара) Dominik Stotzem(бас) и Feli Keith (барабани).



Decline The Fall (ћалта)



Decline the Fall се сформират през 2015 г. и бързо утвърждават името си. ѕеторката от ћалта - Fabio Negro, Kris Farrugia, Ehren 'Bunny' Fenech, John СCastielТ Gatt и Matthew СBomBomТ Mercieca, определ€ себе си като прогресив метал банда. ѕрез 2017 Decline the Fall имат възможност да свир€т заедно със световно известни групи като Mayhem, Rotting Christ и Lacuna Coil.



Ѕилетите могат да бъдат закупени в мрежата на »вентим, както и онлайн на www.eventim.bg.