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Ïëåâíåëèåâ â Ïëîâäèâ: Áúëãàðèòå èíâåñòèðàò â èìîòè, òîâà å öÿëîòî èì áîãàòñòâî
Àâòîð: Ìàðèàíà Ïàí÷åâà 20:05 / 08.05.2019Êîìåíòàðè (0)141
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âèæ ãàëåðèÿòà
"Áúëãàðèòå èíâåñòèðàò åäèíñòâåíî è îñíîâíî â íåäâèæèìè èìîòè. Öÿëîòî èì áîãàòñòâî - íàä 92%, å â íåäâèæèìè èìîòè. Òîâà ðàçáèðàò, òîâà ïðàâÿò, â òîâà âëàãàò ïàðèòå ñè è âñÿêà äðàìà íà ïàçàðà íà íåäâèæèìè èìîòè îçíà÷àâà ãîëÿìà äðàìà çà íàðîäà êàòî öÿëî." 

Òîâà çàÿâè ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ - ñïåöèàëåí ãîñò è ëåêòîð íà ïúðâèÿ ïî ðîäà ñè ôîðóì, ïîñâåòåí íà òåíäåíöèèòå â èìîòíèÿ ïàçàð è äîáðèòå åâðîïåéñêè ïðàêòèêè, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Äîìàêèí íà êîíôåðåíöèÿòà â Ïëîâäèâ áå Royal City Business Park, ñòàðò íà äèñêóñèèòå ïúê äàäå ëè÷íî èòàëèàíñêèÿò ïîñëàíèê Í. Ïð. Ñòåôàíî Áàëäè.

"Íåäâèæèìèÿò ïàçàð â Áúëãàðèÿ ñå ðàçâèâà ìíîãî ïî-óñòîé÷èâî â ñðàâíåíèå ñ âðåìåòî ïðåäè ãîëÿìàòà êðèçà îò 2008 ãîäèíà", îïèñà ñèòóàöèÿòà êúì ìîìåíòà Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ. Òîé îò÷åòå è åäíà äðóãà òåíäåíöèÿ - ìàêàð õîðàòà äà ñà ïî-âíèìàòåëíè, òå íå ñå ñòðàõóâàò äà òåãëÿò êðåäèòè è äà èíâåñòèðàò, çàòîâà è ãîëåìèòå êóïóâà÷è íà íåäâèæèìà ñîáñòâåíîñò ñà èìåííî áúëãàðèòå. 

Äÿë çà âúçõîäà íà òîçè ïàçàð - èçòúêíà îùå Ïëåâíåëèåâ, èìàò è íîâèòå èíäóñòðèè, êàòî íàïðèìåð àóòñîðñèíã èíäóñòðèÿòà, íàìåðèëà îñîáåíî ñòàáèëíà îñíîâà â Ïëîâäèâ. Ïî äóìèòå ìó òîâà å èíäóñòðèÿ, ñúçäàëà íàä 55 000 íîâè è äîáðå ïëàòåíè ìåñòà è ïëàíèðàùà äà óâåëè÷è èíâåñòèöèèòå ñè ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè. Â òàçè âðúçêà ïàçàðúò ñå ðåãóëèðà íàé-äîáðå, êîãàòî èìà ñèëíî âúòðåøíî ïîòðåáëåíèå, à òî å ôàêò, êîìåíòèðà ïðåçèäåíòúò.

"Íå ìîãà äà êàæà, ÷å íàïðåä èìà ðîçîâè îáëàöè", îáúðíà ñå êúì àóäèòîðèÿòà ñè òîé. Íî - ïî äóìèòå ìó, çàáàâåíîòî ðàçâèòèå è êîíñåðâàòèçìúò íà Áúëãàðèÿ ñà ïî-ñêîðî åäèí ãîëÿì ïëþñ. "Òå íè ïðåäïàçâàò è ïîçâîëÿâàò äà ñòîèì ñòàáèëíî. À àêî òðÿáâà äà äàì åäèí ñúâåò, òî òîé å - êàêâîòî è äà êóïóâàòå, äà ïðîäàâàòå èëè äà ïðàâèòå, èìàéòå ïîâå÷å âúçäóõ â áåëèòå ñè äðîáîâå - ò.å. íå äåéñòâàéòå òâúðäå ðèñêîâàíî, à çàëîæåòå íà óñòîé÷èâîñòòà."








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