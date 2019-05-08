Íåâåðîÿòíàòà èñòîðèÿ íà åäíà ïëîâäèâ÷àíêà

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Àâòîð: Åêèï Plovdiv24.bg 12:40 / 08.05.2019Êîìåíòàðè (0)5702
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Òîçè ÷åòâúðòúê â ðóáðèêàòà "Çàâúðíàëèòå ñå“ ïî Bulgaria ON AIR Ïåòÿ Êåðòèêîâà ùå ïðåäñòàâè èñòîðèÿòà íà åäíà æåíà, êîÿòî ñëåä ïîâå÷å îò äåñåòèëåòèå ñòðàíñòâàíå ïî ñâåòà ñå çàâðúùà â Áúëãàðèÿ. Èñïàíèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ðóñèÿ, Àâñòðàëèÿ è Èíäèÿ ñà ñàìî ÷àñò îò ñòðàíèòå, â êîèòî Ñàíÿ Áàðàêîâà ïðåêàðâà îáùî 11 ãîäèíè îò æèâîòà ñè.

Â ïðîäúëæåíèå íà 6 îò òÿõ òÿ å óëè÷åí àðòèñò è âïå÷àòëÿâà ìèíóâà÷èòå, ñâèðåéêè íà ïåðêóñèîííèÿ èíñòðóìåíò õàíã. Áåç äà èìà ìóçèêàëíî îáðàçîâàíèå èëè îïèò, îòêðèâà ñëó÷àéíî ñâåòà íà ìåòàëíàòà ñêóëïòóðà, êîÿòî èçäàâà ìàãè÷íè çâóöè. Ñàíÿ óñïÿâà äà èçäàäå äîðè àëáóì, íî ïðåäè áðîåíè ìåñåöè ðåøàâà äà ñå âúðíå òàì, êúäåòî äóøàòà é å ñïîêîéíà – â Ïëîâäèâ.

Ñàíÿ ñå ïðèáèðà, çàùîòî èñêà äà ïðàâè íåùî, êîåòî äà ïîñòàâè äîáðà îñíîâà è äà ìîæå äà áúäå ïðîäúëæåíî. Òàêà çàïî÷âà äà ïðåïîäàâà àùàíãà éîãà â ãðàäà ïîä òåïåòàòà. Äîêàòî ðàáîòè êàòî óëè÷åí àðòèñò, ñÿêàø ãóáè óñåùàíåòî ñè çà ïðèíàäëåæíîñò, íÿìà êîðåíè, êîèòî äà ÿ çàäúðæàò. Ïîÿâàòà íà ñèíà é îáà÷å ïðîìåíÿ òîâà. Ñàíÿ ñè èäâà â Áúëãàðèÿ, çà äà äàäå óñåùàíåòî çà äîì íà äåòåòî ñè è äà çàçäðàâè ðîäñòâåíèòå âðúçêè ñúñ ñåìåéñòâîòî, îò êîåòî óñåùà, ÷å ñå íóæäàå ñèëíî.







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The Guardian: Ïëîâäèâ ïðèâëè÷à ìëàäèòå áúëãàðè
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