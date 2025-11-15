Тръмп възнамерява да съди BBC за 5 милиарда долара

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в петък, 14 ноември, че през следващата седмица възнамерява да предприеме правни действия срещу BBC, като поиска обезщетение, което може да достигне до 5 милиарда долара. Както заявява американският президент на борда на Air Force One, "те са признали, че са извършили измама" и "са променили думите, излезли от устата ми".



Тръмп посочва, че случаят е разгневил британския народ, тъй като, според него, представя BBC като медия, която разпространява фалшиви новини. Той също така съобщава, че възнамерява да повдигне въпроса пред британския премиер Кийр Стармър, който е подкрепил независимостта на организацията, без да заема позиция срещу Тръмп. "Ще му се обадя през уикенда. Той ми се обади. Много се срамува", заявява Тръмп.



В интервю за телевизионния канал GB News американският президент определя обработката на неговата реч от BBC като "невероятна" и я сравнява с намеса в изборите. "Направих красиво изявление и те го превърнаха в грозно“, посочва той, добавяйки, че терминът "фалшиви новини" не е достатъчен, за да опише ситуацията, която той определи като "корупция".