ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп възнамерява да съди BBC за 5 милиарда долара
Автор: Николина Александрова 11:22Коментари (1)162
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в петък, 14 ноември, че през следващата седмица възнамерява да предприеме правни действия срещу BBC, като поиска обезщетение, което може да достигне до 5 милиарда долара. Както заявява американският президент на борда на Air Force One, "те са признали, че са извършили измама" и "са променили думите, излезли от устата ми".

Тръмп посочва, че случаят е разгневил британския народ, тъй като, според него, представя BBC като медия, която разпространява фалшиви новини. Той също така съобщава, че възнамерява да повдигне въпроса пред британския премиер Кийр Стармър, който е подкрепил независимостта на организацията, без да заема позиция срещу Тръмп. "Ще му се обадя през уикенда. Той ми се обади. Много се срамува", заявява Тръмп.

В интервю за телевизионния канал GB News американският президент определя обработката на неговата реч от BBC като "невероятна" и я сравнява с намеса в изборите. "Направих красиво изявление и те го превърнаха в грозно“, посочва той, добавяйки, че терминът "фалшиви новини" не е достатъчен, за да опише ситуацията, която той определи като "корупция".


Още по темата: общо новини по темата: 79
14.11.2025 »
22.10.2025 »
12.10.2025 »
06.10.2025 »
05.10.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
До онзи ден беше 1 милиард. После ВВС се направиха на интересни и се извиниха, но все пак казаха, че не са направили нищо такова, което да струва 1 милиард. Едните се правят на луди, другият се прави на интересен. Накрая ще си стиснат ръцете, той ще ги осъди, но в крайна сметки ще ги купи :-)))) Независими медии ли?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: