Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пред журналисти, че страната планира да отвори Ормузкия проток в най-близко бъдеще. Въпреки че не разкри конкретни детайли по изпълнението, той призна, че операцията ще бъде предизвикателство.

Тръмп подчерта, че САЩ не са сами в това начинание. Той посочи, че и други държави, които използват този важен воден път, вече предлагат своята помощ и ще се включат в инициативата.

Според американския президент Иран няма реални предимства в ситуацията, а по-скоро се опитва да изнудва международната общност, използвайки контрола си над протока като средство за натиск.

"Няма да е лесно. Бих казал следното - ще го отворим доста скоро", каза американският президент, цитиран от Reuters.

Ормузкият проток е от ключово значение, тъй като през него преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Само преди дни Доналд Тръмп обяви, че се е съгласил да преустанови бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици.

