Руската компания "Ростех“ разработи нов тип патрони "Многоточие“ за автоматични оръжия с нарези, които се разцепват на три части по време на полет, за да увеличат вероятността за поразяване на високоскоростни и малки дронове. Първите партиди от иновативните боеприпаси вече са доставени на руските войски на фронта, осигурявайки им достъпно решение за защита в близост до бойното поле.

Новите противодронни патрони "Многоточие“ са проектирани от "Високоточка“ – дъщерно дружество на държавната корпорация "Ростех“. Те представляват съществено предимство за пехотата, тъй като осигуряват огън с изключително висока плътност. Практиката показва, че свалянето на малък безпилотен апарат с три куршума наведнъж е много по-лесно, отколкото с един стандартен единичен изстрел. Боеприпасите се изработват в широко разпространените калибри 5,45×39 мм и 7,62×39 мм.

Конструкцията на патрона залага на стандартна гилза и стандартен барут, което улеснява изключително много бързото стартиране на серийно производство в предприятията на руската боеприпасна промишленост. Благодарение на специфичния инженерен дизайн, носът на "Многоточие“ се отделя веднага след напускане на цевта, създавайки контролирано разпръскване. Трите елемента се разделят напълно равномерно, което подобрява точността на стрелбата и значително увеличава вероятността за поразяване на малки цели, съобщи ТАСС.

От "Ростех“ подчертават, че експлоатационните характеристики на лекото стрелково оръжие остават напълно непроменени при използването на новия тип боеприпаси. Това елиминира каквато и да е необходимост от модификации по автоматите или монтаж на допълнителни специализирани приспособления. Патронът може да се изстрелва успешно и в случаите, когато на оръжието има монтиран заглушител. Видеоматериал, публикуван от компанията, демонстрира как вариантът с калибър 5,45 мм сваля дрон, висящ на около 10 метра над земята, от разстояние 100 метра само след четири изстрела.

Докладите от изпитанията сочат, че противодронният патрон е ефективен на разстояния до 300 метра. Макар този обхват да е сравнително ограничен в сравнение със специализираните системи за противовъздушна отбрана (ПВО), той е предназначен за критични ситуации, в които войските трябва да се защитят сами от нисколетящи дронове в непосредствена близост, пише kaldata.com. Пълномащабното производство вече е в ход. Вместо да разчитат единствено на скъпи ракетни системи, въоръжените сили получават допълнителен слой на защита на фронта, който успешно допълва по-големите системи за противовъздушна отбрана.