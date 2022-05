© виж галерията Платиненият юбилей на кралица Елизабет тази година, който бележи нейната 70-та година на английския престол, е отбелязван по всевъзможни начини. Пикът на тържествата е през идния уикенд, но междувременно има и друг начин да опознаем по-добре кралицата.



Elizabeth: The Unseen Queen е документален филм, който ни я показва в съвсем нова светлина.



75-минутният разказ на ВВС показва невиждани до момента кадри от личния видео и фотоархив на кралското семейство. "Личните снимки често ни показват забавната част във формалните събития", казва самата Елизабет.



Виждаме я като малко момиченце заедно със сестра й Маргарет да играят в лятната резиденция Балморал, както и в компанията на бъдещия й съпруг принц Филип, на кралското пътуване до Южна Африка през 1947 г., както и в компанията заедно с баща й крал Джордж VI, пише lifestyle.bg.



"Всяко семейство има колекция от снимки и филми, които редовно преглежда, за да си припомни отминали моменти", казва във филма кралицата. "Винаги се надяваш, че на следващите поколения също ще са им интересни и дори ще се изненадат, че и ти някога си бил млад."



Elizabeth: The Unseen Queen е наличен за гледане по BBC One и BBC iPlayer.