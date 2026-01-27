ИЗПРАТИ НОВИНА
Тираджии настояват за промяна на правилата за престой в ЕС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37
Десетки камиони от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония останаха с изгасени двигатели в знак на протест срещу строгото прилагане на правилото 90/180 за престой в Шенгенското пространство. Протестът подчертава тревогата на шофьорите, че правилото застрашава правото им на труд и конкурентоспособността на компаниите им, предава Euronews.

"Стига толкова“. Tова бе посланието, което шофьорите изпратиха към Европа от работното си място, зад волана, обяснява Мирко Иванович от Логистичен консорциум Босна и Херцеговина.

"Стигнахме дотам нашите шофьори, а заедно с тях и ние, да бъдат лишени от правото си на труд, защото водачите ни биват арестувани в Европейския съюз.“

Ситуацията се изостри след ареста на осем сръбски шофьори в Германия за превишаване на разрешения брой дни престой. Според тях причината е както новата система за влизане и излизане от Шенген, така и по-строгото прилагане на старото правило, според което както туристи, така и професионални водачи могат да пребивават до 90 дни в рамките на 180 дни.

"Ако седнем на масата и има добра воля, всичко ще им стане ясно за пет минути,“ заявява Неджо Мандич, председател на Бизнес асоциацията за международен транспорт на Сърбия.

"Възможно е всякакво предложение- виза за шофьори, увеличаване на броя разрешени дни за професионални водачи или друго решение. Ние сме готови на всичко.“

Протестът блокира дори най-голямото черногорско пристанище Бар, докато не дойде покана за разговори от Брюксел.

"Борим се нашите компании да бъдат конкурентоспособни в региона, борим се за служителите си, за семействата си, за самото си съществуване,“ коментира Веско Шливанджанин, директор на Асоциацията на международните превозвачи на Черна гора.

Европейската комисия реагира кратко на ситуацията, но по-късно обяви, че разглежда възможности за разрешаване на проблема и че конкретно предложение може да бъде представено до края на седмицата.







