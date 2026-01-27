ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тираджии настояват за промяна на правилата за престой в ЕС
"Стига толкова“. Tова бе посланието, което шофьорите изпратиха към Европа от работното си място, зад волана, обяснява Мирко Иванович от Логистичен консорциум Босна и Херцеговина.
"Стигнахме дотам нашите шофьори, а заедно с тях и ние, да бъдат лишени от правото си на труд, защото водачите ни биват арестувани в Европейския съюз.“
Ситуацията се изостри след ареста на осем сръбски шофьори в Германия за превишаване на разрешения брой дни престой. Според тях причината е както новата система за влизане и излизане от Шенген, така и по-строгото прилагане на старото правило, според което както туристи, така и професионални водачи могат да пребивават до 90 дни в рамките на 180 дни.
"Ако седнем на масата и има добра воля, всичко ще им стане ясно за пет минути,“ заявява Неджо Мандич, председател на Бизнес асоциацията за международен транспорт на Сърбия.
"Възможно е всякакво предложение- виза за шофьори, увеличаване на броя разрешени дни за професионални водачи или друго решение. Ние сме готови на всичко.“
Протестът блокира дори най-голямото черногорско пристанище Бар, докато не дойде покана за разговори от Брюксел.
"Борим се нашите компании да бъдат конкурентоспособни в региона, борим се за служителите си, за семействата си, за самото си съществуване,“ коментира Веско Шливанджанин, директор на Асоциацията на международните превозвачи на Черна гора.
Европейската комисия реагира кратко на ситуацията, но по-късно обяви, че разглежда възможности за разрешаване на проблема и че конкретно предложение може да бъде представено до края на седмицата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:14 / 27.01.2026
Броят на жертвите на снежната буря в САЩ достигна 30 души
08:53 / 27.01.2026
Гръцки депутат: Продават се наследствени имоти на български гражд...
12:31 / 26.01.2026
Най-малко седем загинали при снежната буря в САЩ
08:07 / 26.01.2026
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от съседните на Б...
20:20 / 25.01.2026
Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си
07:41 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS